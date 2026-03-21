ఎండు మిర్చీతో కరకరలాడే చిప్స్! - ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
- ఆలూ, అరటి చిప్స్ రొటీన్.. వెరైటీగా ఈ చిప్స్ తయారు చేసుకోండి - సరికొత్త టేస్ట్ను ఆస్వాదిస్తారు!
Published : March 21, 2026 at 5:12 PM IST
Mirchi Chips : చిప్స్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేవి ఆలూ చిప్స్. గోల్డెన్ కలర్లో ఉండే ఈ చిప్స్.. చూడగానే నోట్లో వేసుకోవాలనిపించేలా ఉంటాయి. కరకరలాడే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఇక, ఇవి కాకుండా బనానా చిప్స్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. కానీ, ఎండు మిరపకాయలతో కూడా రుచికరమైన చిప్స్ తయారు చేస్తారని మీకు తెలుసా? ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తోందా! నమ్మశక్యంగా లేనప్పటికీ ఇది నిజం. మరి, ఈ చిప్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- ఎండు మిరపకాయలు - 20
- తెల్ల నువ్వులు - అర కప్పు
- మొక్కజొన్న పిండి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- మైదా పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే - 15 నిమిషాల్లో కరకరలాడే "చిప్స్" చేసేయండి! - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిరపకాయలను శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత క్లాత్ తో తడిలేకుండా తుడుచుకోవాలి. నిలువుగా కట్ చేసి, లోపల ఉన్న గింజలను పూర్తిగా తొలగించాలి.
- అన్ని కాయలనూ ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి, ఈ మిరపకాయలను 2 నుంచి 3 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి
- ఎక్కువ సేపు ఉంచితే మెత్తగా ఉడికిపోతాయి. అలా చేయకూడదు. ఆ తర్వాత నీటిని వడకట్టి, అందులోనుంచి మిరపకాయలను బయటకు తీసి ఆరబెట్టాలి
- ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని, అందులో మొక్కజొన్న పిండి, మైదా పిండి, ఉప్పు వేసి, కాసిన్ని నీళ్లు కలిపి చిక్కగా తయారు చేసుకోవాలి
- అనంతరం మిరపకాయలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని, చిక్కటి పిండి మిశ్రమంలో పూర్తిగా ముంచాలి.
- తర్వాత తీసి దాన్ని నువ్వులు పోసిన ప్లేట్లో అన్నివైపులా దొర్లించాలి. అలా నువ్వులను దట్టింగా పట్టించాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో ఆయిల్ వేయాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ఈ మిర్చీలను అందులో వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారేంత వరకు క్రిస్పీగా వేయించాలి
- ఈ చిప్స్ను నాగాలాండ్లో లభించే కింగ్మిర్చితో తయారు చేస్తారు. "జీలకర్ర మిర్చి" రకం మిరపకాయలతోనూ ఈ చిప్స్ తయారు చేసుకుంటారు
- ఇవి పప్పు, సాంబారు వంటి వంటకాల్లోకి రెగ్యులర్ చిప్స్ మాదిరిగానే ఎంతో బాగుంటాయి.
- ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో వీటిని ఎక్కువగా తయారు చేసుకుంటారు. మన వద్ద గుమ్మడి వడియాల మాదిరిగా ప్రిపేర్ చేసి, అమ్ముతుంటారు
- ఈ మిర్చీ చిప్స్ ఆన్లైన్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. నచ్చితే మీరు కూడా ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి
బియ్యప్పిండితో కరకరలాడే "కారం చిప్స్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
కీరదోసతో కరకరలాడే హెల్దీ "చిప్స్" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!