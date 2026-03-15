ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "మిర్చి బేసన్ కర్రీ" - కమ్మటి రుచితో కడుపునిండా తినేస్తారు!

Mirchi Besan Curry (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mirchi Besan Curry : క్యాప్సికంను చాలా మంది తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. అలాంటి వారి కూడా ఇష్టంగా తినేలా చేసే మిర్చి బేసన్ కర్రీ రెసిపీని ఇవాళ మీకోసం తీసుకొచ్చాం. ఇది అన్నం, పులావ్​, చపాతీ, రోటీల్లోకి చాలా బాగుంటుంది. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

క్యాప్సికం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాప్సికం - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • టమోటా ముక్కలు - రెండు కప్పులు
  • ఆయిల్ - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - అర కప్పు
  • గరంమసాలా - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • కసూరిమేతి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కిలో క్యాప్సికంను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, టమోటా, కొత్తిమీరను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మసాలా పేస్ట్ కోసం మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల పెరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరంమసాలా, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరిమేతి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి. క్యాప్సికం ముక్కలు మెత్తబడ్డాక ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో మిగిలిన ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒకటిన్నర కప్పుల ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించాలి.
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగాక రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే రెండు కప్పుల టమోటా ముక్కలు, రెెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి టమోటాలు మెత్తగా అయ్యే వరకు మగ్గించాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • టమోటాలు మెత్తగా మగ్గాక కప్పు నీళ్లు, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్​ యాడ్ చేసి ఓసారి బాగా కలపాలి. ఆపై మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక వేయించిన క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కలుపుతూ మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే మిర్చి బేసన్ కర్రీ తయారైనట్లే!

TAGGED:

BESAN SHIMLA MIRCH CURRY IN TELUGU
మిర్చి బేసన్ కర్రీ తయారీ విధానం
BESAN WALI HARI MIRCHI PREPARE
MIRCHI BESAN CURRY MAKING
MIRCHI BESAN CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.