ఘుమఘుమలాడే "మిర్చి బేసన్ కర్రీ" - కమ్మటి రుచితో కడుపునిండా తినేస్తారు!
క్యాప్సికంతో సింపుల్గా చేసుకునే కర్రీ - నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్ట్తో రెడీ!
Mirchi Besan Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 4:46 PM IST
Mirchi Besan Curry : క్యాప్సికంను చాలా మంది తినడానికి అంతగా ఇష్టపడరు. అలాంటి వారి కూడా ఇష్టంగా తినేలా చేసే మిర్చి బేసన్ కర్రీ రెసిపీని ఇవాళ మీకోసం తీసుకొచ్చాం. ఇది అన్నం, పులావ్, చపాతీ, రోటీల్లోకి చాలా బాగుంటుంది. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాప్సికం - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- టమోటా ముక్కలు - రెండు కప్పులు
- ఆయిల్ - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - అర కప్పు
- గరంమసాలా - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- కసూరిమేతి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కిలో క్యాప్సికంను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, టమోటా, కొత్తిమీరను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు మసాలా పేస్ట్ కోసం మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల పెరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరంమసాలా, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కసూరిమేతి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి. క్యాప్సికం ముక్కలు మెత్తబడ్డాక ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో మిగిలిన ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒకటిన్నర కప్పుల ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులోనే రెండు కప్పుల టమోటా ముక్కలు, రెెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి టమోటాలు మెత్తగా అయ్యే వరకు మగ్గించాలి.
- టమోటాలు మెత్తగా మగ్గాక కప్పు నీళ్లు, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఓసారి బాగా కలపాలి. ఆపై మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక వేయించిన క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కలుపుతూ మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే మిర్చి బేసన్ కర్రీ తయారైనట్లే!
