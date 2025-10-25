మిల్లెట్స్తో అద్దిరిపోయే "పలావ్"! - ఇక పిల్లలు కూడా ప్లేట్లు పట్టుకుంటారు!
- సిరి ధాన్యాలతో నోరూరించే రెసిపీ - వద్దన్నవారే కావాలంటారు!
Published : October 25, 2025 at 5:30 PM IST
Millet pulao recipe : ఆరోగ్యానికి మిల్లెట్స్ చేసే మేలు ఎంతటిదో ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి తెలుసు. కానీ, వాటిని తినడానికి మాత్రం పెద్దగా ముందుకు రావట్లేదు. దశాబ్దాలుగా అన్నం తినడానికి అలవాటు పడిన వారు.. ఉన్నట్టుండి మిల్లెట్ డైట్లోకి మారలేకపోతున్నారు. ఇక, పిల్లల గురించి చెప్పాల్సిన పనేలేదు. తమకు అన్నమే కావాలంటూ మారాం చేస్తారు. కొంత మంది కడుపు మాడ్చుకుంటారేగానీ సిరి ధాన్యాలను మాత్రం ముట్టుకోరు. మరి కొంత మంది తింటున్నప్పటికీ ఇడ్లీ, దోశ వంటి రెసిపీలను మాత్రమే ట్రై చేస్తున్నారు.
అందుకే, మిల్లెట్స్తో అద్దిరిపోయే పలావ్ ప్రిపేర్ చేసుకునే రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా, ఇది నిజమే. ఊదలతో సూపర్ టేస్టీ పలావ్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ రెసిపీతో రుచికి రుచీ, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం మీ సొంతం అవుతుంది. పిల్లలు కూడా దీన్ని ఇష్టంగా లాగిస్తారు. వద్దన్నవారే ప్లేట్లుపట్టుకొని నిలబడతారు. అంత బాగుంటుందీ పలావ్! మరి, ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఊదలు ముప్పావు కప్పు
- టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్
- రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి
- మిరియాలు ఏడెనిమిది
- జీలకర్ర - స్పూన్,
- నాలుగు లవంగాలు
- మూడు యాలకులు
- బిర్యానీ ఆకు ఒకటి
- అంగుళం సైజు దాల్చినచెక్క
- పచ్చిమిర్చి రెండు
- అరకప్పు బీన్స్
- అరకప్పు క్యారెట్
- అరకప్పు క్యాలీఫ్లవర్ పూలు
- కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు
- ఒకటిన్నర స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- అర స్పూన్ పసుపు
- పావు కప్పు కొత్తిమీర తరుగు
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌపైన కడాయి పెట్టి అందులో నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- కాసేపు వేగిన తర్వాత అందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, క్యారెట్, బీన్స్, క్యాలీఫ్లవర్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. మూతపెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కరివేపాకు, కూడా వేసి మరోసారి కలిపి మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- కూరగాయల ముక్కలన్నీ మెత్తబడ్డాయని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత
- ఊదలు వేసుకోవాలి. తర్వాత పసుపు, ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
- నాలుగైదు నిమిషాలు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత రెండున్నర కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి.
- ఓసారి చక్కగా కలుపుకొని మూత పెట్టి, సిమ్ లో ఉడికించాలి.
- దాదాపు పావుగంట సేపు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మూత తీసి, నెయ్యితోపాటు కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకొని దించేస్తే సరి.
- అద్దిరిపోయే ఊదల పలావ్ సిద్ధమైపోతుంది. ఈ రెసిపీని పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
- ప్రతి ఒక్కరికీ రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందించే ఈ రెసిపినీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
