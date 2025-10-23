ETV Bharat / offbeat

ఓల్డ్ స్టైల్ "వాము మిల్లెట్ జావ" రెసిపీ - బ్రేక్ ఫాస్ట్, లంచ్ లోకి చాలా బాగుంటుంది!

మిల్లెట్స్ ఉంటే చాలు - ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Millet Java recipe in telugu : అమ్మమ్మలు, నానమ్మల కాలంలో వాము ఎక్కువగా వాడేవారు. జీర్ణ సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే వాము వాడకం వల్ల తొలగిపోయేవి. ఈ నేపథ్యంలో వాముతో పాటు మిల్లెట్స్ జావ చేసుకుంటే ఎన్నో ఫలితాలు ఉంటాయి. మిల్లెట్స్ వాడకం పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో ఉప్మా లాగా తయారుచేసుకునే ఈ రెసిపీ టేస్ట్ కూడా ఎంతో బాగుంటుంది.

millet_java_recipe_in_telugu
millet_java_recipe_in_telugu (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మిల్లెట్స్ - 1 గ్లాసు

(సామలు, ఊదలు, అరికెలు, కొర్రలు, జొన్నలు ఏవైనా సరే )

  • చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజు
  • పెసరపప్పు - పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - 2 స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 6
  • వాము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
millet_java_recipe_in_telugu
millet_java_recipe_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా సామలు, ఊదలు, అరికెలు ఏవైనా సరే 1 గ్లాసు తీసుకోవాలి. నీళ్లతో శుభ్రం చేసుకుని తిరిగి నీళ్లు పోసుకుని రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. దాదాపు ఏడు నుంచి 8గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి.
millet_java_recipe_in_telugu
millet_java_recipe_in_telugu (Getty images)
  • స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని ఎసరు కోసం గ్లాసు మిల్లెట్స్ లోకి 7 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. నీళ్లు మరుగుతున్న సమయంలో మిల్లెట్స్​తో పాటు కొద్దిగా పెసరపప్పు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
  • మిల్లెట్స్ ఉడికిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకుని చింతపండు రసం పోసుకుని కలపాలి.
millet_java_recipe_in_telugu
millet_java_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఆ తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం కూడా వేసుకుని మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం బాగా గట్టిగా అనిపిస్తే మరి కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని జారుగా చేసుకోవచ్చు అని గుర్తుంచుకోండి. ఇపుడు పోపు కోసం ప్యాన్ లో నూనె లేదా నెయ్యి వేసుకుని ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల వాము, కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి.
millet_java_recipe_in_telugu
millet_java_recipe_in_telugu (Getty images)
  • నెయ్యిలో వేయించిన పదార్థాలను ఉడికించుకున్న మిల్లెట్స్​లోకి కలుపుకోవాలి.
  • ఈ వాము మిల్లెట్స్ జావ ఎంతో రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.

