ఓల్డ్ స్టైల్ "వాము మిల్లెట్ జావ" రెసిపీ - బ్రేక్ ఫాస్ట్, లంచ్ లోకి చాలా బాగుంటుంది!
మిల్లెట్స్ ఉంటే చాలు - ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 3:18 PM IST
Millet Java recipe in telugu : అమ్మమ్మలు, నానమ్మల కాలంలో వాము ఎక్కువగా వాడేవారు. జీర్ణ సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే వాము వాడకం వల్ల తొలగిపోయేవి. ఈ నేపథ్యంలో వాముతో పాటు మిల్లెట్స్ జావ చేసుకుంటే ఎన్నో ఫలితాలు ఉంటాయి. మిల్లెట్స్ వాడకం పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో ఉప్మా లాగా తయారుచేసుకునే ఈ రెసిపీ టేస్ట్ కూడా ఎంతో బాగుంటుంది.
కమ్మని "వంకాయ ఫ్రైడ్ రైస్" - ఇలా చేశారంటే అస్సలు మిగల్చరు!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మిల్లెట్స్ - 1 గ్లాసు
(సామలు, ఊదలు, అరికెలు, కొర్రలు, జొన్నలు ఏవైనా సరే )
- చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజు
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - 2 స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 6
- వాము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా సామలు, ఊదలు, అరికెలు ఏవైనా సరే 1 గ్లాసు తీసుకోవాలి. నీళ్లతో శుభ్రం చేసుకుని తిరిగి నీళ్లు పోసుకుని రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. దాదాపు ఏడు నుంచి 8గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని ఎసరు కోసం గ్లాసు మిల్లెట్స్ లోకి 7 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. నీళ్లు మరుగుతున్న సమయంలో మిల్లెట్స్తో పాటు కొద్దిగా పెసరపప్పు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
- మిల్లెట్స్ ఉడికిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకుని చింతపండు రసం పోసుకుని కలపాలి.
- ఆ తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం కూడా వేసుకుని మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం బాగా గట్టిగా అనిపిస్తే మరి కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని జారుగా చేసుకోవచ్చు అని గుర్తుంచుకోండి. ఇపుడు పోపు కోసం ప్యాన్ లో నూనె లేదా నెయ్యి వేసుకుని ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల వాము, కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి.
- నెయ్యిలో వేయించిన పదార్థాలను ఉడికించుకున్న మిల్లెట్స్లోకి కలుపుకోవాలి.
- ఈ వాము మిల్లెట్స్ జావ ఎంతో రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.
పచ్చిమిర్చితో "మీల్ మేకర్ కర్రీ" - చపాతీ, అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
ఈ టైంలో తప్పక తినాల్సిన "కల్యాణ రసం" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ ఆప్షన్!