బియ్యం లేకుండా "టేస్టీ మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్ ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్​లోకి పర్ఫెక్ట్!

healthy_food_kichidi_recipe
healthy_food_kichidi_recipe (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

November 29, 2025

2 Min Read
Healthy Food Kichidi Recipe : దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైన బీపీ, షుగర్ బాధితులతో పాటు డైట్, వెయిట్ లాస్ ట్రై చేస్తున్నవారు ఆహారం విషయంలోనూ ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటారు. అలాంటి వాళ్లు రైస్ కు దూరంగా ఉంటుంటారు. ఎక్కువగా కూరగాయలు, ఆకుకూరలతో పాటు గింజలు, డ్రై ఫ్రూట్స్, మిల్లెట్స్ తీసుకుంటుంటారు. అలాంటి వారు ఓ సారి బియ్యం లేకుండా ఇలాంటి కిచిడి ట్రై చేయండి. ఎంతో టేస్టీగా తినేయొచ్చు.

healthy_food_kichidi_recipe
పెసరపప్పు (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • సజ్జలు - అర కప్పు
  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • ఉల్లిగడ్డ - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • పెద్ద క్యారెట్ - 1
healthy_food_kichidi_recipe
బంగాళాదుంపలు (Getty images)
  • పచ్చి బఠానీ - కొద్దిగా
  • బంగాళాదుంప - 1
  • టమోటా - 1
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గరం మసాలా పొడి - అర స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
healthy_food_kichidi_recipe
సజ్జలు (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • బియ్యం లేకుండా తయారు చేసుకునే టేస్టీ మసాలా కిచిడీ బ్రేక్ ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్​లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని కోసం అర కప్పు సజ్జలు రాత్రంతా నీళ్లలో నానబెట్టుకుని తీసుకోవాలి. నానబెట్టుకున్న సజ్జలను నీళ్లు లేకుండామిక్సీలోకి తీసుకుని రవ్వ మాదిరిగా పట్టుకోవాలి. ఇపుడు అర కప్పు పెసరపప్పు శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి.
healthy_food_kichidi_recipe
పోపు దినుసులు (ETV Bharat)
  • ఇపుడు కుక్కర్​లో నూనె పోసుకుని జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లగడ్డ ముక్కలు కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకుని కలపాలి. ఉల్లిపాయలు కాస్త వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి. ఇపుడు పెద్ద క్యారెట్, పచ్చి బఠానీ, బంగాళాదుంప, టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. కూరగాయ ముక్కలు మీకు నచ్చినవి వేసుకోవచ్చు. క్యాప్సికం, బీన్స్ వేసుకోవచ్చు.
healthy_food_kichidi_recipe
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty images)
  • ధనియాల పొడి, మసాలా పొడి, కారం, పసుపు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్న సజ్జలు, నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఈ సమయంలో ఓ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని మరో 3 నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత 3 కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
healthy_food_kichidi_recipe
టమోటాలు (Getty images)
  • ఈ టైంలో ఉప్పు రుచి చూసుకుని 3 నిమిషాలు మీడియం ప్లేమ్​లో ఉడికించుకుని ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలుపుతూ ఉడికించాలి. చివరగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న కిచిడీలోకి నెయ్యిలో వేయించిన జీడిపప్పు కూడా వేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

