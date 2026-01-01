కుక్కర్లో ఘుమఘుమలాడే "మేథి పులావ్" - నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా!
- అద్దిరిపోయే పులావ్ అప్పటికప్పుడు ఈజీగా తయారైపోద్ది - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు - ఇంటికి బంధు మిత్రులు వచ్చినప్పుడు బెస్ట్ ఆప్షన్!
Methi Pulao Rice in Cooker : ఈ జనరేషన్ టేస్ట్కు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఏం తిన్నా అద్దిరిపోవాలి, బిందాస్గా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు. అందుకే ఇంటికి బంధు మిత్రులు ఎవరొచ్చినా రుచికరంగా వడ్డిస్తుంటారు. ఇంకా రకరకాల ఐటమ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఉన్నట్టుండి ఎవరైనా చుట్టాలొస్తే పరిస్థితి ఏంటి? మార్కెట్కు వెళ్లి, ఐటమ్స్ తెచ్చి వండి పెట్టేవరకు చాలా సమయం అవుతుంది. ఇలాంటప్పుడు ఈజీగా పూర్తయ్యే రెసిపీ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా! అందుకే మీకోసం మేథి పులావ్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం!
పులావ్కు ఎంత మంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారో తెలిసిందే. బిర్యానీకి తీసిపోని విధంగా ఉంటారు. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది మరి. నాన్ వెజ్ తిననివారితోపాటు తినేవారు కూడా పులావ్ పేరు చెప్పగానే గుటకలు వేస్తారు. అలాంటి పులావ్లో ఎన్నో రకాల రెసిపీలు ఉన్నాయి. దేనికదే స్పెషల్గా ఉంటుంది. అందులో ఒకటైన మేథి పులావ్ కూడా అద్దిరిపోతుంది. ఇంకా కుక్కర్లోనే దీన్ని చాలా సులువుగా, ఇంకా ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. మరి, ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 1 కప్పు బాస్మతి బియ్యం
- అరకప్పు మెంతి ఆకులు
- 1 స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- రుచికి తగినంత ఉప్పు
- రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె
- పావుకప్పు పచ్చి బఠాణీలు
- ఒక ఉల్లిపాయ
- రెండు పచ్చిమిర్చి
- రెండు కప్పుల నీళ్లు
- అర స్పూన్ షాజీరా
- ఒక బిర్యానీ ఆకు
- ఒక అనాసపువ్వు
- మూడు లవంగాలు
- రెండు అంగుళాల దాల్చినచెక్క
- రెండు యాలకులు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బాస్మతి బియ్యాన్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని ఫ్రెష్ వాటర్ పోసి కనీసం అరగంటపాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. బియ్యం చక్కగా నానితే బాగుంటుంది.
- తర్వాత మెంతి ఆకులను కూడా క్లీన్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకొని నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత అందులో షాజీరా, దాల్చినచెక్క, అనాసపువ్వు, బిర్యానీ ఆకు, యాలకులు, లవంగాలు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని కాస్త రంగు మారే వరకు వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. మరికాసేపు వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు ఎర్రగా వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేయాలి.
- అల్లంలోని పచ్చివాసన ఆవిరైపోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటర్ పోసుకొని మూత పెట్టాలి. ఆ నీళ్లు మరిగేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు అందులో సాల్ట్ వేసుకోవాలి. తర్వాత మెంతి ఆకులు, పచ్చిబఠాణీలు వేయాలి. చివరకు నానబెట్టిన బియ్యం వేసి కుక్కర్ మూత పెట్టుకోవాలి.
- కుక్కర్ నుంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకొని, ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అందులోని ఆవిరి పూర్తిగా వెళ్లిపోయే వరకు అలా వదిలేయాలి
- ఆ తర్వాత మూత తీసి వడ్డించుకోవడమే. అద్దిరిపోయే టేస్టీ టేస్టీ మేథీ పులావ్ను ఎంతో ఇష్టంగా ఆరగించేయొచ్చు.
- ఇంట్లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఇంటికి ఫ్రెండ్స్, అతిథులు వచ్చినప్పుడు వెంటనే టేస్టీ టేస్టీగా ఏదైనా పెట్టాలనుకుంటే ఈ రెసిపీ బెస్ట్ ఆప్షన్. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
