మెంతికూర వేయించి ఇలా "పప్పు" చేయండి - కమ్మగా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!
మెంతికూరతో ఇలా ఓసారి కర్రీ చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!
Methi Dal Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 3:30 PM IST
Methi Dal Curry Prepare : మెంతికూరతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో పప్పు కూడా ఒకటి. అయితే దీనిని ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఇలా మెంతికూర వేయించి చేశారంటే అద్భుతంగా వస్తుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - 2 కప్పులు (400 గ్రాములు)
- కరివేపాకు - కొంచెం
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- మెంతికూర తరుగు - 8 కప్పులు
- ఆయిల్ - సరిపడా
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 6
- పచ్చిమిర్చి - 8
- ఉల్లిపాయలు - 4
- టమోటాలు - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 4 టీ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి తరుగు - 4 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలో 400 గ్రాముల కందిపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై సరిపడా నీళ్లు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా ఓ గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. పది నిమిషాల అనంతరం కప్పు పరిమాణంలో చింతపండు గుజ్జు తీసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో మెంతికూరను తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా నాలుగు టమోటాలు, నాలుగు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో నానబెట్టిన కందిపప్పు, నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఆరు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కుక్కర్లో ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఈ మిశ్రమాన్ని పప్పుగుత్తితో మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే తీసి పెట్టుకున్న కప్పు చింతపండు గుజ్జు, అలాగే తగినన్ని నీళ్లను పోసి కలపాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో 8 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, రెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇవి కాస్త వేగాక సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న నాలుగు టీ స్పూన్ల వెల్లుల్లి తరుగు యాడ్ చేసి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక తరిగి ఉంచిన పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఆరు ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త రంగు మారిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారిన తర్వాత తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- టమోటా ముక్కలు సాఫ్ట్గా మగ్గిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నాలుగు టీ స్పూన్ల కారం వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతికూర తరుగు యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమం, కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే మెంతికూర పప్పు రెడీ అయినట్లే!
