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కమ్మని "మీల్​మేకర్ మజ్జిగ పులుసు" - మండుటెండల్లో మంచి మజానిస్తుంది!

ఘుమఘుమలాడే మజ్జిగ పులుసు - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Meal Maker Majjiga Pulusu
Meal Maker Majjiga Pulusu (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 2:49 PM IST

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Meal Maker Majjiga Pulusu : వేసవిలో చాలా మంది మసాలా కూరలు, వేపుళ్లను తగ్గించి పొట్టకు హాయినిచ్చే ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. ఇందులో భాగంగానే పెరుగుతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు మీకోసం అలాంటిదే ఓ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మీల్​మేకర్ మజ్జిగ పులుసు. ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ కొత్తరకం మజ్జిగ పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

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Meal Maker Majjiga Pulusu
మీల్​మేకర్ (Gettty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మీల్​మేకర్​ - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • పెరుగు - 3 కప్పులు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - రుచికి సరిపడా
  • ఉప్పు - తగినంత
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • పుట్నాల పొడి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
Meal Maker Majjiga Pulusu
పెరుగు (Gettty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు మీల్​మేకర్​, సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల తర్వాత మీల్​మేకర్​లను బయటకు తీసి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో చల్లటి నీళ్లను పోసి వీటిని గట్టిగా పిండి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో మూడు కప్పుల పెరుగు వేసి విస్కర్​ సాయంతో క్రిమీగా వచ్చే వరకు కలపాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో రెండు కప్పుల నీళ్లు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పుట్నాల పొడి, అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కారం, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
Meal Maker Majjiga Pulusu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Gettty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయ్ల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం రుచికి సరిపడా కారం, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు నానబెట్టిన మీల్​మేకర్ యాడ్ చేసి మరో పది నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
Meal Maker Majjiga Pulusu
కారం (Gettty Images)
  • పది నిమిషాల అనంతరం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పెరుగుమిశ్రమం వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఈ మిశ్రమం దగ్గరకి అయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
  • మీల్​మేకర్​ పెరుగుమిశ్రమం దగ్గరపడిన తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Meal Maker Majjiga Pulusu
కరివేపాకు (Gettty Images)
  • ఇక అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మీల్​మేకర్​ మజ్జిగ పులుసు రెడీ అయినట్లే!
  • మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేయండి.

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TAGGED:

MEAL MAKER MAJJIGA PULUSU
SOYA CHUNKS MAJJIGA PULUSU RECIPE
మీల్​మేకర్ మజ్జిగ పులుసు
MEAL MAKER MAJJIGA CHARU
MEAL MAKER MAJJIGA PULUSU

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