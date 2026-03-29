ETV Bharat / offbeat

స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "మసాలా పూరీ చాట్" - అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 29, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Masala Puri Chaat Recipe : ఒంటిపూట బడుల వేళ ఇంట్లో ఉండే పిల్లలు సాయంకాలం టైమ్​లో తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అప్పుడు చాలా మంది పునుగులు, బజ్జీలు, గారెలు, పకోడీ వంటివి ఎక్కువగా చేసి పెడుతుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసి పెట్టే రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కాకుండా కొత్తగా ఏం చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "మసాలా పూరీ చాట్". పచ్చిబఠాణీ స్టఫింగ్​తో మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ చాట్​ను పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ చాలా ఇష్టంగా తింటరు. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, లేట్ చేయకుండా స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ స్నాక్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మసాలా గ్రేవీ కోసం :

  • రెండు కప్పులు - పచ్చి బఠాణీలు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • రెండు - టమాటాలు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు స్పూన్లు - ధనియాలపొడి
  • రెండు స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • ఒక స్పూన్ - గరంమసాలా
  • ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
  • ఒక స్పూన్ - పసుపు
  • ఒకటిన్నర స్పూన్లు - కారం
  • ఆరు స్పూన్లు - నూనె
టాప్పింగ్ కోసం :

  • పూరీలు - 25
  • ఉల్లి స్లైసులు - అర కప్పు
  • టమాటా ముక్కలు - రెండు గుప్పెళ్లు
  • కొత్తిమీర - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నిమ్మరసం - రెండు స్పూన్లు
  • సన్నకారప్పూస - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • అల్లం చట్నీ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • గ్రీన్ చట్నీ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన మసాలా గ్రేవీని రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం కుక్కర్​లో పచ్చి బఠాణీలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి స్టవ్​పై ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకూ ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయ, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • అది వేగాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి లేత గోధుమరంగులోకి మారే వరకూ కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ మంచిగా వేగాయనుకున్నాక అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ను వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలను జత చేసి మెత్తగా మగ్గించుకోవాలి. టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు, కారం, పసుపు, ధనియాలపొడి, రుచికి తగింత ఉప్పు, ఉడికిన బఠాణీలు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆరేడు నిమిషాలు ఉడించుకోవాలి. చివరగా గరంమసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ పల్చగా కాకుండా చిక్కగానే ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. దాంతో మసాలా గ్రేవీ రెడీ అవుతుంది!
  • ఇప్పుడిక పూరీలను(పానీపూరీకి వాడే రౌండ్​ సైజ్ పూరీలు) ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని మధ్యలో కొద్దిగా హోల్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న వేడి వేడి మసాలా గ్రేవీలో అన్ని పూరీల్లో సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం వాటిపై సన్నని ఉల్లిపాయ స్లైసులు, టమాటా ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు చేర్చాలి.
  • ఆపై వాటి మీద సన్న కారప్పూస, నిమ్మరసం చల్లుకుని అల్లం చట్నీ, గ్రీన్ చట్నీలతో సర్వ్ చేసుకుని తినండి.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మసాలా పూరీ చాట్" ఇంట్లోనే సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే ఒంటి పూట బడుల వేళ పిల్లలకు ఎప్పుడూ చేసి పెట్టే రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కాకుండా ఓసారి ఇలా మసాలా పూరీ ఛాట్ చేసి పెట్టండి. మమ్మీ వావ్ సూపర్ ఉందంటూ మెచ్చుకోవడమే కాకుండా కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!

TAGGED:

EVENING SNACK RECIPES
HOW TO MAKE MASALA PURI CHAAT
KIDS FAVOURITE SNACK RECIPE
మసాలా పూరీ ఛాట్ తయారీ
MASALA PURI CHAAT RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.