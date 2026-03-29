స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే "మసాలా పూరీ చాట్" - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ!
పిల్లలు ఇష్టంగా తినే అద్దిరిపోయే స్నాక్ - ఒక్కసారి తింటే వన్స్మోర్ అంటారంతే!
Published : March 29, 2026 at 5:31 PM IST
Masala Puri Chaat Recipe : ఒంటిపూట బడుల వేళ ఇంట్లో ఉండే పిల్లలు సాయంకాలం టైమ్లో తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అప్పుడు చాలా మంది పునుగులు, బజ్జీలు, గారెలు, పకోడీ వంటివి ఎక్కువగా చేసి పెడుతుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసి పెట్టే రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కాకుండా కొత్తగా ఏం చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "మసాలా పూరీ చాట్". పచ్చిబఠాణీ స్టఫింగ్తో మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ చాట్ను పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ చాలా ఇష్టంగా తింటరు. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, లేట్ చేయకుండా స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ స్నాక్ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మసాలా గ్రేవీ కోసం :
- రెండు కప్పులు - పచ్చి బఠాణీలు
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- రెండు - టమాటాలు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు స్పూన్లు - ధనియాలపొడి
- రెండు స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- ఒక స్పూన్ - గరంమసాలా
- ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
- ఒక స్పూన్ - పసుపు
- ఒకటిన్నర స్పూన్లు - కారం
- ఆరు స్పూన్లు - నూనె
టాప్పింగ్ కోసం :
- పూరీలు - 25
- ఉల్లి స్లైసులు - అర కప్పు
- టమాటా ముక్కలు - రెండు గుప్పెళ్లు
- కొత్తిమీర - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- నిమ్మరసం - రెండు స్పూన్లు
- సన్నకారప్పూస - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- అల్లం చట్నీ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- గ్రీన్ చట్నీ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
నూడుల్స్తో కరకరలాడే "పకోడీ" - ఈవెనింగ్ స్నాక్కు బెస్ట్! - తయారీ ఈజీ!
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన మసాలా గ్రేవీని రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం కుక్కర్లో పచ్చి బఠాణీలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి స్టవ్పై ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకూ ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయ, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- అది వేగాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి లేత గోధుమరంగులోకి మారే వరకూ కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా వేగాయనుకున్నాక అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ను వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలను జత చేసి మెత్తగా మగ్గించుకోవాలి. టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు, కారం, పసుపు, ధనియాలపొడి, రుచికి తగింత ఉప్పు, ఉడికిన బఠాణీలు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆరేడు నిమిషాలు ఉడించుకోవాలి. చివరగా గరంమసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ పల్చగా కాకుండా చిక్కగానే ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. దాంతో మసాలా గ్రేవీ రెడీ అవుతుంది!
- ఇప్పుడిక పూరీలను(పానీపూరీకి వాడే రౌండ్ సైజ్ పూరీలు) ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని మధ్యలో కొద్దిగా హోల్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న వేడి వేడి మసాలా గ్రేవీలో అన్ని పూరీల్లో సరిపడా వేసుకోవాలి.
- అనంతరం వాటిపై సన్నని ఉల్లిపాయ స్లైసులు, టమాటా ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు చేర్చాలి.
- ఆపై వాటి మీద సన్న కారప్పూస, నిమ్మరసం చల్లుకుని అల్లం చట్నీ, గ్రీన్ చట్నీలతో సర్వ్ చేసుకుని తినండి.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మసాలా పూరీ చాట్" ఇంట్లోనే సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే ఒంటి పూట బడుల వేళ పిల్లలకు ఎప్పుడూ చేసి పెట్టే రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కాకుండా ఓసారి ఇలా మసాలా పూరీ ఛాట్ చేసి పెట్టండి. మమ్మీ వావ్ సూపర్ ఉందంటూ మెచ్చుకోవడమే కాకుండా కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!
క్రిస్పీ అండ్ జ్యూసీ "మష్రూమ్ కట్లెట్స్" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి - స్నాక్స్కు బెస్ట్!
చికెన్ స్టఫింగ్తో "మిర్చి బజ్జీలు" - కిర్రాక్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతాయి!