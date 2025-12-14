Telangana Panchayat Elections Results2025

మస్తు మజానిచ్చే "మసాలా పూరీ" - ఇంట్లోనే కావాల్సినన్ని!

- రోడ్​ సైడ్​ బండిని మరిపించే రుచితో అదరగొట్టేయండి - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇంట్లోనే ఇష్టంగా ఆరగించేయండి

Pani puri
Pani puri (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 3:18 PM IST

Pani puri : పానీపూరీ అంటే యువతరానికి ఎంత ఇష్టమో చెప్పాల్సిన పనిలేదు. స్ట్రీట్ ఫుడ్​లో టాప్​లో ఉంటుంది. ఈ పానీపూరీలోనే ఇంకా పలు రకాలు ఉన్నాయి. అందులో జనాల్ని అమితంగా ఆకర్షించే వెరైటీ "మసాలా పూరీ". దీని రుచే సెపరేటు. అయితే.. దీన్ని తినాలంటే కచ్చితంగా గడప దాటాల్సిందే. రోడ్​ సైడ్​ బండి దగ్గరికి వెళ్లి తినాల్సిందే. అంతేకాదు.. క్వాలిటీ మీద కూడా టెన్షన్​ ఉంటుంది.

పానీపూరీ వాలా ఎంత శుభ్రతపాటిస్తాడో తెలియదు. చాలా ప్రాంతాల్లో అక్కడి వాతావరణమే గందరగోళంగా ఉంటుంది. అందుకే.. ఫ్రెష్​గా మీరే, మీ ఇంట్లోనే ఈ మసాలా పూరీ తయారు చేసుకోండి. తద్వారా మంచి రుచికరమైన, క్వాలిటీ పూరీని తినడమే కాకుండా.. లిమిట్ లేకుండా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని లాగించేయొచ్చు. మరి, ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

మసాలా గ్రేవీ కోసం :

  • 1 కప్పు పచ్చి బఠాణీలు
  • 1 ఉల్లిపాయ
  • 1 టమాటా
  • తగినంత ఉప్పు
  • 1 స్పూన్‌ ధనియాల పొడి
  • 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్‌
  • అర స్పూన్ గరం మసాలా
  • స్పూన్ జీలకర్ర
  • స్పూన్ పసుపు
  • ముప్పావు స్పూన్ కారం
  • 3 స్పూన్ల ఆయిల్

టాప్పింగ్‌ కోసం :

  • 12 పూరీలు
  • పావు కప్పు ఉల్లి స్లైసులు
  • గుప్పెడు టమాటా ముక్కలు
  • 3 టేబుల్‌ స్పూన్ల కొత్తిమీర
  • స్పూన్ నిమ్మరసం
  • రెండు టేబుల్‌ స్పూన్ల సన్న కారప్పూస
  • 1 టేబుల్‌ స్పూన్‌ అల్లం చట్నీ
  • 1 టేబుల్‌ స్పూన్‌ గ్రీన్‌ చట్నీ

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బఠాణీలను కుక్కర్‌లో వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి. 3 విజిల్స్‌ వచ్చే దాకా ఉంచితే సరిపోతుంది.
  • ఆ తర్వాత స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వెయ్యాలి.
  • జీలకర్ర చిట్లిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి
  • ఆనియన్స్ లైట్​ బ్రౌన్​ కలర్​ లోకి మారిన తర్వాత అందులో జింజర్ గార్లిక్ పేస్టు వేసుకోవాలి. అందులోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు టమాటా ముక్కలు యాడ్​ చేసుకోవాలి. ఈ టమాటాలు మొత్తగా ఉడికించుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత కావాల్సినన్ని వాటర్ వేసుకొని, కారం యాడ్ చేసుకోవాలి
  • ఉప్పు, ధనియాల పొడి, పసుపు, ఉడికించిన బఠాణీలు వేసుకొని ఏడెనిమిది నిమిషాల వరకు కుక్ చేసుకోవాలి
  • ఆఖరున గరం మసాలా పొడి వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • అయితే గ్రేవీ చిక్కగా ఉండాలని మరిచిపోకండి. నీళ్లు ఎక్కువగా పోస్తే పల్చగా తయారవుతుంది
  • ఇప్పుడు పూరీలు తీసుకొని వాటిపైన వేడిగా ఉన్న మసాలా గ్రేవీ వేయాలి
  • ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు, ఉల్లి స్లైసులు, కొత్తిమీర యాడ్ చేయాలి
  • వాటిపైన సన్నటి కారప్పూస వేసి, లెమన్ జ్యూస్ చల్లుకోవాలి. అంతే అద్దిరిపోయే మసాలా పూరీ సిద్ధమైపోతుంది.
  • దీన్ని గ్రీన్‌ చట్నీ లేదా అల్లం చట్నీతో తింటూ ఉంటే ఇది కదా అసలైన చాట్ అనిపిస్తుంది.
  • మరి, మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఇవాళే ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంజాయ్ చేయండి

