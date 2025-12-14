మస్తు మజానిచ్చే "మసాలా పూరీ" - ఇంట్లోనే కావాల్సినన్ని!
- రోడ్ సైడ్ బండిని మరిపించే రుచితో అదరగొట్టేయండి - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇంట్లోనే ఇష్టంగా ఆరగించేయండి
Published : December 14, 2025 at 3:18 PM IST
Pani puri : పానీపూరీ అంటే యువతరానికి ఎంత ఇష్టమో చెప్పాల్సిన పనిలేదు. స్ట్రీట్ ఫుడ్లో టాప్లో ఉంటుంది. ఈ పానీపూరీలోనే ఇంకా పలు రకాలు ఉన్నాయి. అందులో జనాల్ని అమితంగా ఆకర్షించే వెరైటీ "మసాలా పూరీ". దీని రుచే సెపరేటు. అయితే.. దీన్ని తినాలంటే కచ్చితంగా గడప దాటాల్సిందే. రోడ్ సైడ్ బండి దగ్గరికి వెళ్లి తినాల్సిందే. అంతేకాదు.. క్వాలిటీ మీద కూడా టెన్షన్ ఉంటుంది.
పానీపూరీ వాలా ఎంత శుభ్రతపాటిస్తాడో తెలియదు. చాలా ప్రాంతాల్లో అక్కడి వాతావరణమే గందరగోళంగా ఉంటుంది. అందుకే.. ఫ్రెష్గా మీరే, మీ ఇంట్లోనే ఈ మసాలా పూరీ తయారు చేసుకోండి. తద్వారా మంచి రుచికరమైన, క్వాలిటీ పూరీని తినడమే కాకుండా.. లిమిట్ లేకుండా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని లాగించేయొచ్చు. మరి, ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
మసాలా గ్రేవీ కోసం :
- 1 కప్పు పచ్చి బఠాణీలు
- 1 ఉల్లిపాయ
- 1 టమాటా
- తగినంత ఉప్పు
- 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి
- 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
- అర స్పూన్ గరం మసాలా
- స్పూన్ జీలకర్ర
- స్పూన్ పసుపు
- ముప్పావు స్పూన్ కారం
- 3 స్పూన్ల ఆయిల్
టాప్పింగ్ కోసం :
- 12 పూరీలు
- పావు కప్పు ఉల్లి స్లైసులు
- గుప్పెడు టమాటా ముక్కలు
- 3 టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర
- స్పూన్ నిమ్మరసం
- రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సన్న కారప్పూస
- 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం చట్నీ
- 1 టేబుల్ స్పూన్ గ్రీన్ చట్నీ
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బఠాణీలను కుక్కర్లో వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి. 3 విజిల్స్ వచ్చే దాకా ఉంచితే సరిపోతుంది.
- ఆ తర్వాత స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వెయ్యాలి.
- జీలకర్ర చిట్లిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి
- ఆనియన్స్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి మారిన తర్వాత అందులో జింజర్ గార్లిక్ పేస్టు వేసుకోవాలి. అందులోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ టమాటాలు మొత్తగా ఉడికించుకోవాలి
- ఆ తర్వాత కావాల్సినన్ని వాటర్ వేసుకొని, కారం యాడ్ చేసుకోవాలి
- ఉప్పు, ధనియాల పొడి, పసుపు, ఉడికించిన బఠాణీలు వేసుకొని ఏడెనిమిది నిమిషాల వరకు కుక్ చేసుకోవాలి
- ఆఖరున గరం మసాలా పొడి వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- అయితే గ్రేవీ చిక్కగా ఉండాలని మరిచిపోకండి. నీళ్లు ఎక్కువగా పోస్తే పల్చగా తయారవుతుంది
- ఇప్పుడు పూరీలు తీసుకొని వాటిపైన వేడిగా ఉన్న మసాలా గ్రేవీ వేయాలి
- ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు, ఉల్లి స్లైసులు, కొత్తిమీర యాడ్ చేయాలి
- వాటిపైన సన్నటి కారప్పూస వేసి, లెమన్ జ్యూస్ చల్లుకోవాలి. అంతే అద్దిరిపోయే మసాలా పూరీ సిద్ధమైపోతుంది.
- దీన్ని గ్రీన్ చట్నీ లేదా అల్లం చట్నీతో తింటూ ఉంటే ఇది కదా అసలైన చాట్ అనిపిస్తుంది.
- మరి, మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఇవాళే ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంజాయ్ చేయండి
