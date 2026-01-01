ఘుమఘుమలాడే "మంగళూరు ములక్కాడ కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలో తింటే అద్భుతమే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 11:07 AM IST
Mangalore Mulakkada Curry in Telugu : మునక్కాయలతో చేసిన రెసిపీలంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే వీటితో పప్పు, కూరలు వంటివి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓకొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మంగళూరు మునక్కాడ కర్రీ. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా ఈజీ. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి కాస్త స్పైసీగా, టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీని చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మునక్కాడ ముక్కలు - 1 కప్పు
- బంగాళదుంప - 1
- బెల్లం - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొంచెం
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 4
- ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో మునక్కాడలను, ఒక బంగాళదుంపను కడిగి పొట్టుతీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న కప్పు మునక్కాడ ముక్కలు, బంగాళదుంప ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేయాలి. అలాగే రెండు ఎండుమిర్చి, నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం వేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం బాగా మగ్గిన తర్వాత ఉడికించిన మునక్కాడ,బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి మగ్గించాలి. చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే మంగళూరు మునక్కాడ కర్రీ సిద్ధమైనట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీ వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.
