Mangalore Buns
Mangalore Buns (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Mangalore Banana Buns Making : అరటిపండ్లతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే పిల్లలు, పెద్దలు మాత్రం వీటితో ఎప్పుడూ తినేవే కాకుండా కొత్తగా ఏదైనా చేయమని అడుగుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మంగళూరు బన్స్​. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే సూపర్ అనాల్సిందే. అంతేకాక అరటిపండు అంటే ఇష్టపడని పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

ఇవి తియ్య తియ్యగా, కమ్మగా ఉండటంతో ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. వీటిని నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! బంధువులు, స్నేహితులు ఇంటికి వచ్చినప్పపుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి నోరూరించే మంగళూరు బన్స్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mangalore Buns
అరటిపండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటిపండ్లు - 3
  • వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పంచదార - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గోధుమపిండి - రెండుప్పావు కప్పులు
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
Mangalore Buns
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో మూడు అరటిపండ్లను ముక్కలుగా తుంచి వేసి మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచాదార యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కప్పు గోధుమపిండి వేసి పూరీ పిండి మాదిరిగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్, ఒకటిప్పావు కప్పు గోధుమపిండి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత పైన కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
Mangalore Buns
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • గంట సేపటి తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని ముద్దలుగా చుట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను తీసుకొని చపాతీ పీటపై కర్రతో పూరీ మాదిరిగా కాస్త మందంగా చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పూరీలను వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పూరీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా కాల్చుకోవాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Mangalore Buns
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ మంగళూరు బన్స్ రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు!

