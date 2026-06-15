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కమ్మని "మామిడికాయ టమోటా పచ్చడి" - కమ్మగా, పుల్లగా సరికొత్త రుచిని ఇస్తుంది!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే రోటి పచ్చడి రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!

Mamidikaya Toamto Pachadi
Mamidikaya Toamto Pachadi (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 5:23 PM IST

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Mamidikaya Toamto Pachadi Recipe : మామిడికాయ పచ్చడి అంటే ఇష్టపడని వారు ఎవరూ ఉండరు! అది నిల్వ పచ్చడైనా, అప్పటికప్పుడు తయారు చేసే రోటీ పచ్చడైనా వేడివేడి అన్నంలో వేసి తింటే ఆ రుచే వేరు. అయితే మామిడి రోటి పచ్చడిని ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్తా వెరైటీగా టమోటాలు వేసి చేయండి. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. పైగా తయారు​ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. అంతేకాకుండా చాలా తక్కువ టైమ్​లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

ఇప్పుడు ఎలాగూ మామిడికాయలు దొరుకుతాయి కాబట్టి పెద్ద కష్టమనిపించదు. మొదటిసారి చేసేవారు కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తే పర్ఫెక్ట్​గా చేస్తారు. ఈ పచ్చడి అన్నం, చపాతీ, టిఫిన్స్​లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా మామిడికాయ టమోటా పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

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Mamidikaya Toamto Pachadi
మామిడికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మామిడికాయలు - 2
  • టమోటాలు - 6
  • ఆయిల్ - 4 టీ స్పూన్లు
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
Mamidikaya Toamto Pachadi
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఆరు టమోటాలు, రెండు మామిడికాయలు, రెండు ఉల్లిపాయలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో నాలుగు టీ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్​ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడిటమోటా ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఇవి కాస్త వేగాక తరిగి ఉంచిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 8 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత మరోసారి కలిపి మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Mamidikaya Toamto Pachadi
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం చల్లారక మిక్సీజార్​లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Mamidikaya Toamto Pachadi
కారం (Getty Images)
  • అంతే మామిడికాయ టమోటా పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • మీరు ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మామిడికాయలు, టమోటాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
Mamidikaya Toamto Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

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TAGGED:

MANGO TOMATO CHUTNEY
మామిడికాయ టమోటా పచ్చడి తయారీ
TOMATO MAMIDIKAYA PACHADI IN TELUGU
MAMIDIKAYA TOMATO PACHADI
MAMIDIKAYA TOMATO PACHADI

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