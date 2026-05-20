నోరూరించే "మామిడి అల్లం చారు" - తింటే వహ్వా వహ్వా అంటారు!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే చారు రెసిపీ - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!

Published : May 20, 2026 at 9:06 AM IST

Mamidi Allam Charu : భోజనంలో ఎన్ని కూరలున్నా సరే చివరికి కాస్త చారుతో తినకపోతే ఏదో వెలితిగా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల చారు రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తిన్నా ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఈసారి కాస్త కొత్తగా మామిడి అల్లం చారు ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ కోసం మామిడి అల్లాన్ని వాడతారు.

ఈ అల్లం చూడ్డానికి అచ్చం సాధారణ అల్లంలాగానే ఉంటుంది. కానీ రుచిలో మామిడిని పోలి ఉంటుంది. సాధారణంగా అల్లం ఘాటుగా ఉంటుంది. కానీ ఇది పుల్లగా పచ్చి మామిడికాయ రుచిని పోలి ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని మామిడి అల్లంగా పిలుస్తారు. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మామిడి అల్లం (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మామిడి అల్లం - 80 గ్రాములు
  • జీలకర్ర - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 18
  • మిరియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • చింతపండు - 50 గ్రాములు
  • టమోటాలు - 6
  • కొత్తిమీర - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • బెల్లం - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఇంగువ – 2 చిటికెడ్లు
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో 80 గ్రాముల మామిడి అల్లం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర వేయాలి. ఇందులోనే 14 ఎండుమిర్చి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మిరియాలు, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • అలాగే మరో గిన్నెలో 50 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు గిన్నెలో తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, రెండు కట్టల కొత్తిమీర, ఆరు టమోటాలు వేసి గట్టిగా పిండాలి. ఆ తర్వాత పిప్పిని పడేయాలి.
చింతపండు (ETV Bharat)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న చింతపండు రసం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లంపేస్ట్, అర టీ స్పూన్ పసుపు, మూడు లీటర్ల నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
  • పదిహేను నిమిషాల తర్వాత నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి వేగాక నాలుగు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చికొబ్బరి తురుము యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. చివరగా రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును రెడీ చేసుకున్న చారు మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే మామిడి అల్లం చారు సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ రెసిపీలో అల్లం ఘాటు ఎక్కువైతే, చివరలో కొద్దిగా నిమ్మరసం యాడ్ చేస్తే సరి.

