"చల్లచల్లని కుల్ఫీ" - కొనే అవసరం లేకుండా ఇంట్లో పాలతో ఈజీగా చేసుకోండిలా!

Published : April 21, 2026 at 12:23 PM IST

kulfi making process : ఈ వేసవిలో పిల్లలు ఐస్​క్రీం కావాలని మారాం చేస్తుంటారు. పిల్లలే కాదు! ఇంట్లో పెద్దలు కూడా చల్లచల్లగా ఏదైనా తీసుకోవాలనుకుంటారు. అందుకే బయట కొనే అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా అప్పటికప్పుడు తయారు చేసి పెట్టుకునే కుల్ఫీ ఎంతో బాగుంటుంది. దీనిని పిల్లలు, పెద్దలు అంతా ఇష్టంగా తింటారు. ఎక్కువ ఖర్చు, ఎక్కువ పదార్థాలేమీ అవసరం లేదని బాదాం కుల్ఫీ ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూసి ట్రై చేయండి.

మండు వేసవిలో మజానిచ్చే "పుదీనా మజ్జిగ​" - ఒక్కో సిప్​ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బాదం పప్పులు - 15
  • పాలు - అర లీటర్
  • యాలకులు - 4
  • కస్టర్ట్ పౌడర్ - 1 స్పూన్

లేదా

  • కార్న్ ఫ్లోర్ - 1 స్పూన్
  • పంచదార - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కుంకుమ పువ్వు - కొద్దిగా (ఆప్షనల్)
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 11 బాదం పప్పులను నానబెట్టుకోవాలి. వేడి నీళ్లలో కనీసం అరగంట నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత బాదం పొట్టు తీసేసుకోవాలి. పొట్టు తీసిన తర్వాత స్టవ్​ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అర లీటర్ పాలు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. పాలు అడుగు పట్టకుండా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇపుడు బాదం గింజలు, నాలుగు యాలకులు మిక్సీలో వేసుకోవాలి. అందులోనే కొన్ని పాలు పోసుకుని పేస్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు ఓ గిన్నెలోకి కస్టర్ట్ పౌడర్ తీసుకోవాలి. లేదంట్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకుని కొద్దిగా పాలు పోసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • ఈ లోగా పాలు మరుగుతున్నపుడు పైన వచ్చే మీగడ కూడా కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసిన బాదాం పేస్ట్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో 3 నిమిషాల మరిగించిన తర్వాత కస్టర్డ్ పౌడర్ కలిపిన పాలు పోసుకుని సన్నటి మంటపై కలపాలి. కస్టర్డ్ పౌడర్ అడుగు పట్టకుండా బాగ కలుపుతూ బాగా మరిగించుకోవాలి.
  • పాలు మరిగించిన తర్వాత సన్నటి బాదాం పలుకులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార సరిపోతుంది. మీరు లీటర్ పాలు తీసుకుంటే 6 టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసుకోవాలి. ఇపుడు మరో 5 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై చిక్కబడే వరకు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • కలుపుతూ చల్లార్చుకుంటే మీగడ ఏర్పడకుండా బాగా కలిసిపోతుంది. చల్లారిన తర్వాత కుల్ఫీ మోడ్​ లేదా టీ గ్లాసుల్లోకి పోసుకుని డీప్ ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకోవాలి. రాత్రంతా ఫ్రిజ్​లో పెడితే చాలు! తెల్లారేసరికి చల్లచల్లని కుల్ఫీ రెడీగా ఉంటుంది. గ్లాసును నీళ్లలో పెడితే చాలు డీమౌల్డ్ అవుతుంది.

మెంతికూర వేయించి ఇలా "పప్పు" చేయండి - కమ్మగా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!

తాటి ముంజలతో చల్లచల్లని "ఫలూదా" - మండే ఎండల్లో ఇలా చిల్ అయిపోండి!

