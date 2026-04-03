కోనసీమ కోడి పులావ్ - అద్దిరిపోయే రుచితో!

- రొటీన్ చికెన్ రెసిపీ బదులుగా టేస్టీ టేస్టీ కోనసీమ కోడి పులావ్ - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు

Published : April 3, 2026 at 4:08 PM IST

Konaseema kodi pulao : చికెన్ అనగానే మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోతోంది చాలా మందికి. గుటలకు వేసేస్తారు. అలాంటిది అద్దిరిపోయే పులావ్ ముందు పెట్టారంటే ఎలా ఉంటుంది? గిన్నె ఖాళీ చేసేస్తారు. అలాంటి కోనసీమ కోడి పులావ్​ను ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసేద్దాం. మరి, దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కేజీ చికెన్
  • ఆరు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క
  • 10 -12 యాలకులు
  • 2 స్పూన్ ధనియాలు
  • 10 -12 లవంగాలు
  • 1 స్పూన్ సోంపు
  • బిర్యానీ ఆకులు మూడు
  • రెండు స్పూన్ల గసగసాలు
  • రెండు అనాస పువ్వులు
  • ఒక స్పూన్ పసుపు
  • ఉల్లిపాయలు - ఐదారు
  • రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • సరిపడా ఉప్పు
  • పది వరకు పచ్చి మిర్చీ
  • ఎండు కారం
  • అరకప్పు కొబ్బరి పాలు
  • కొత్తి మీర

తయారీ విధానం :

  • స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో మూడు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క, ఐదారు యాలకులు, స్పూన్ ధనియాలు, ఐదారు లవంగాలు, స్పూన్ సోంపు, బిర్యానీ ఆకులు రెండు మూడు వేసుకోవాలి.
  • కాసేపు వేగిన తర్వాత రెండు స్పూన్ల గసగసాలు వేసుకోవాలి. ఇవి ముందుగా వేసుకోకూడదు. త్వరగా వేగుతాయి కాబట్టి మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే చివర్లో వేసుకోవాలి
  • అన్నీ చక్కగా వేగిన తర్వాత దించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి, ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత అందులో మూడు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క, ఐదారు లవంగాలు, ఐదారు యాలకులు, రెండు అనాస పువ్వులు, ఒక స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి
  • కాసేపు ఫ్రై చేసుకన్న తర్వాత నిలువుగా కట్​ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. వీటిని ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • తర్వాత రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి
  • అనంతరం పది వరకు పచ్చి మిర్చీలు రెండుగా చీల్చుకొని వేసుకోవాలి. సరిపడా ఎండు కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి
  • కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చికెన్ వేసుకోవాలి. చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ముందుగానే వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న మసాలాలను పొడి చేసుకొని, ఆ మసాలా పొడిని ఇందులో వేసేయాలి. మొత్తం కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత అరకప్పు కొబ్బరి పాలు పోసుకోవాలి. వీటివల్ల పులావ్​కు చక్కటి టేస్ట్ వస్తుంది
  • పాలు పోసిన తర్వాత చక్కగా కలుపుకొని మూత పెట్టి, పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి
  • తర్వాత మూత తీసి కలుపుకొని కాస్త కొత్తి మీర వేసి, రైస్​కు సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి. మూత పెట్టి నీళ్లు మరిగే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఈ లోపు కర్రీ సగం వరకు కుక్ అవుతుంది.
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి అందులో నానబెట్టుకున్న రైస్ వేసుకోవాలి.
  • ఓసారి కలుపుకొని మూత పెట్టి సన్నటి మంట మీద 20 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. మూతపైన ఏదైనా బరువు పెట్టి, ఆవిరి బయటకు వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత మూత తీస్తే సరి, అద్దిరిపోయే కోనసీమ కోడి పులావ్ సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటికి బంధుమిత్రులు వచ్చిన ప్పుడు ఈ రెసిపీ చాలా స్పెషల్​గా ఉంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

