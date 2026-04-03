కోనసీమ కోడి పులావ్ - అద్దిరిపోయే రుచితో!
- రొటీన్ చికెన్ రెసిపీ బదులుగా టేస్టీ టేస్టీ కోనసీమ కోడి పులావ్ - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు
Konaseema kodi pulao (ETV Bharat)
Published : April 3, 2026 at 4:08 PM IST
Konaseema kodi pulao : చికెన్ అనగానే మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోతోంది చాలా మందికి. గుటలకు వేసేస్తారు. అలాంటిది అద్దిరిపోయే పులావ్ ముందు పెట్టారంటే ఎలా ఉంటుంది? గిన్నె ఖాళీ చేసేస్తారు. అలాంటి కోనసీమ కోడి పులావ్ను ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసేద్దాం. మరి, దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కేజీ చికెన్
- ఆరు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క
- 10 -12 యాలకులు
- 2 స్పూన్ ధనియాలు
- 10 -12 లవంగాలు
- 1 స్పూన్ సోంపు
- బిర్యానీ ఆకులు మూడు
- రెండు స్పూన్ల గసగసాలు
- రెండు అనాస పువ్వులు
- ఒక స్పూన్ పసుపు
- ఉల్లిపాయలు - ఐదారు
- రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- సరిపడా ఉప్పు
- పది వరకు పచ్చి మిర్చీ
- ఎండు కారం
- అరకప్పు కొబ్బరి పాలు
- కొత్తి మీర
తయారీ విధానం :
- స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో మూడు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క, ఐదారు యాలకులు, స్పూన్ ధనియాలు, ఐదారు లవంగాలు, స్పూన్ సోంపు, బిర్యానీ ఆకులు రెండు మూడు వేసుకోవాలి.
- కాసేపు వేగిన తర్వాత రెండు స్పూన్ల గసగసాలు వేసుకోవాలి. ఇవి ముందుగా వేసుకోకూడదు. త్వరగా వేగుతాయి కాబట్టి మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే చివర్లో వేసుకోవాలి
- అన్నీ చక్కగా వేగిన తర్వాత దించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి, ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత అందులో మూడు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క, ఐదారు లవంగాలు, ఐదారు యాలకులు, రెండు అనాస పువ్వులు, ఒక స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి
- కాసేపు ఫ్రై చేసుకన్న తర్వాత నిలువుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. వీటిని ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
- తర్వాత రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి
- అనంతరం పది వరకు పచ్చి మిర్చీలు రెండుగా చీల్చుకొని వేసుకోవాలి. సరిపడా ఎండు కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి
- కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చికెన్ వేసుకోవాలి. చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ముందుగానే వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న మసాలాలను పొడి చేసుకొని, ఆ మసాలా పొడిని ఇందులో వేసేయాలి. మొత్తం కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత అరకప్పు కొబ్బరి పాలు పోసుకోవాలి. వీటివల్ల పులావ్కు చక్కటి టేస్ట్ వస్తుంది
- పాలు పోసిన తర్వాత చక్కగా కలుపుకొని మూత పెట్టి, పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి
- తర్వాత మూత తీసి కలుపుకొని కాస్త కొత్తి మీర వేసి, రైస్కు సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి. మూత పెట్టి నీళ్లు మరిగే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఈ లోపు కర్రీ సగం వరకు కుక్ అవుతుంది.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి అందులో నానబెట్టుకున్న రైస్ వేసుకోవాలి.
- ఓసారి కలుపుకొని మూత పెట్టి సన్నటి మంట మీద 20 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. మూతపైన ఏదైనా బరువు పెట్టి, ఆవిరి బయటకు వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత మూత తీస్తే సరి, అద్దిరిపోయే కోనసీమ కోడి పులావ్ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటికి బంధుమిత్రులు వచ్చిన ప్పుడు ఈ రెసిపీ చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.