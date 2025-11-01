ETV Bharat / offbeat

కిస్​ మిస్ డ్రై ఫ్రూట్స్​తో అద్దిరిపోయే చట్నీ! - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ పార్ట్​నర్!

- శాండ్​ విచ్​లోకీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది - కొత్త రుచులను ఎంజాయ్ చేసే వారికీి మంచి ఆప్షన్

Kismis Chutney
Kismis Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 3:36 PM IST

Kismis Chutney : పచ్చడి అనగానే చాలా మందికి రెగ్యులర్ టమాటా, గోంగూర వంటి పచ్చళ్లు గుర్తొస్తాయి. చట్నీ అనగానే పల్లీ, అల్లం, కొబ్బరి చట్నీ మదిలో మెదులుతాయి. కానీ, ఇలాంటి రెగ్యులర్​ పదార్థాలతోనే కాకుండా పండ్లతోనూ సూపర్ చట్నీ తయారు చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? అదే "కిస్​ మిస్" చట్నీ!

సాధారణంగా ఫ్రూట్స్ అంటే నేరుగా తినడానికి మాత్రమే అనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ, వాటితో కూడా అద్దిరిపోయే పచ్చడి తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాంటి వాటిల్లో కిస్​ మిస్​ చట్నీ ముందు వరసలో ఉంటుంది. పులుపు, తీపి, ఘాటు ఫ్లేవర్స్​తో ఈ పచ్చడి సూపర్​గా ఉంటుందన్నది ఫుడ్డీస్ చెప్పే మాట! మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నల్ల కిస్‌మిస్‌ అర కప్పు (గింజల్లేనివి)
  • బెల్లంపొడి - టేబుల్‌ స్పూన్
  • స్పూన్ పుదీనా పొడి
  • ఒక నిమ్మకాయ
  • అర స్పూన్ జీలకర్ర
  • అర స్పూన్ సోంపూ
  • అర స్పూన్ ఆమ్‌చూర్
  • అర స్పూన్ మిరియాల పొడి
  • తగినంత ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బౌల్​ తీసుకొని అందులో బ్లాక్ కిస్​ మిస్​ వేసి వాటిని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. నల్ల ద్రాక్షను ఎండ బెట్టి కిస్​ మిస్​గా మారుస్తారు కాబట్టి దుమ్ము ధూళి పేరుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఆ తర్వాత స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి అందులో కిస్​ మిస్ వేసి 1/4 కప్పు నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి.
  • అవి చక్కగా ఉడికిపోయిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​ తీసుకొని అందులో వేసుకోవాలి. అందులోనే 1/4 కప్పు నీళ్లు, ఉప్పు, సోంపూ, బెల్లంపొడి, ఆమ్‌చూర్ పౌడర్, జీలకర్ర, మిరియాల పొడి, పుదీనా వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత నిమ్మరసం యాడ్​ చేసుకుంటే సరి. అద్దిరిపోయే కిస్​ మిస్​ చట్నీ సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఈ కిస్​ మిస్ పచ్చడిని తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకోవాలి. ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటే కనీసం వారం పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
  • శాండ్‌విచ్‌ ప్రియులకు ఈ పచ్చడి ఎంతో బాగా నచ్చుతుంది. శాండ్ విచ్​లో నంజుకుంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేయండి.

