కిస్ మిస్ డ్రై ఫ్రూట్స్తో అద్దిరిపోయే చట్నీ! - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ పార్ట్నర్!
- శాండ్ విచ్లోకీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది - కొత్త రుచులను ఎంజాయ్ చేసే వారికీి మంచి ఆప్షన్
Published : November 1, 2025 at 3:36 PM IST
Kismis Chutney : పచ్చడి అనగానే చాలా మందికి రెగ్యులర్ టమాటా, గోంగూర వంటి పచ్చళ్లు గుర్తొస్తాయి. చట్నీ అనగానే పల్లీ, అల్లం, కొబ్బరి చట్నీ మదిలో మెదులుతాయి. కానీ, ఇలాంటి రెగ్యులర్ పదార్థాలతోనే కాకుండా పండ్లతోనూ సూపర్ చట్నీ తయారు చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? అదే "కిస్ మిస్" చట్నీ!
సాధారణంగా ఫ్రూట్స్ అంటే నేరుగా తినడానికి మాత్రమే అనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ, వాటితో కూడా అద్దిరిపోయే పచ్చడి తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాంటి వాటిల్లో కిస్ మిస్ చట్నీ ముందు వరసలో ఉంటుంది. పులుపు, తీపి, ఘాటు ఫ్లేవర్స్తో ఈ పచ్చడి సూపర్గా ఉంటుందన్నది ఫుడ్డీస్ చెప్పే మాట! మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నల్ల కిస్మిస్ అర కప్పు (గింజల్లేనివి)
- బెల్లంపొడి - టేబుల్ స్పూన్
- స్పూన్ పుదీనా పొడి
- ఒక నిమ్మకాయ
- అర స్పూన్ జీలకర్ర
- అర స్పూన్ సోంపూ
- అర స్పూన్ ఆమ్చూర్
- అర స్పూన్ మిరియాల పొడి
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో బ్లాక్ కిస్ మిస్ వేసి వాటిని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. నల్ల ద్రాక్షను ఎండ బెట్టి కిస్ మిస్గా మారుస్తారు కాబట్టి దుమ్ము ధూళి పేరుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఆ తర్వాత స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి అందులో కిస్ మిస్ వేసి 1/4 కప్పు నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి.
- అవి చక్కగా ఉడికిపోయిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో వేసుకోవాలి. అందులోనే 1/4 కప్పు నీళ్లు, ఉప్పు, సోంపూ, బెల్లంపొడి, ఆమ్చూర్ పౌడర్, జీలకర్ర, మిరియాల పొడి, పుదీనా వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుంటే సరి. అద్దిరిపోయే కిస్ మిస్ చట్నీ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఈ కిస్ మిస్ పచ్చడిని తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటే కనీసం వారం పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
- శాండ్విచ్ ప్రియులకు ఈ పచ్చడి ఎంతో బాగా నచ్చుతుంది. శాండ్ విచ్లో నంజుకుంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేయండి.
