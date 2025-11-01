ETV Bharat / offbeat

ఆయిల్ లేకుండానే సూపర్ స్నాక్స్! - "ఖాండ్వీ" ట్రై చేయండిలా!!

- అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు

Khandvi Recipe
Khandvi Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Khandvi Recipe in Telugu : వంటల్లో ఆయిల్​ వేస్తేనే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుందని భావిస్తారు చాలా మంది. అందుకే చాలా మంది స్పూన్ల కొద్దీ నూనె కుమ్మరిస్తుంటారు. ఇక, స్నాక్స్ విషయంలో చెప్పాల్సిన పనేలేదు. పూరీ, గారె, వడ, పకోడి వంటివి ఆయిల్​లోనే జన్మిస్తుంటాయి! కానీ మీకు తెలుసా? ఆయిల్​ లేకుండా కూడా సూపర్ స్నాక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీని రుచి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అదే "ఖాండ్వీ"!

సాయంత్రం ఏదైనా స్నాక్ తినాలంటే చాలా మంది రోడ్​ సైడ్ బండి వద్దకు వెళ్తారు. కొందరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసినప్పటికీ.. అది ఏదో రకమైన ఆయిల్ ఫుడ్డే అయ్యుంటుంది. కానీ, ఇక మీదట మీరు ఆయిల్ ఫుడ్ తయారు చేయాల్సిన పనిలేదు. చుక్క నూనె లేకుండానే సూపర్ ఖాండ్వీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కప్పు శనగపిండి
  • కప్పు పెరుగు
  • అర స్పూన్ పసుపు
  • తగినంత ఉప్పు
  • తరిగిన కొత్తిమీర గుప్పెడు
  • 2 టేబుల్ స్పూన్ల క్యారెట్ తురుము
  • 2 స్పూన్ల కొబ్బరి తురుము
  • అర స్పూన్ ఇంగువ
  • 1 స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు
  • అర స్పూన్ ఆవాలు
  • అర స్పూన్ జీలకర్ర
  • అర స్పూన్ నిమ్మరసం
  • అర స్పూన్ పసుపు
  • అర స్పూన్ అల్లం పేస్టు
  • రెండు రెమ్మల కరివేపాకు

టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ "అటుకుల పకోడీ" - పావు గంటలో రెడీ - టీ టైమ్​ స్నాక్​గా బెస్ట్​!

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకోవాలి. అయితే ముక్కలుగా కాకుండా.. వీలైనంత సన్నగా తురుముకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • పెరుగును ఒక బౌల్​లో వేసుకొని దానికి కప్పున్నర నీళ్లు యాడ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని చక్కగా గిలకొట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో శనగపిండి వేసుకోవాలి. పిండి మొత్తం వేసిన తర్వాత అంతా కలిసిపోయేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోనే పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం పేస్టు, పసుపు యాడ్ చేసి మరోసారి చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • చివరగా నిమ్మరసం, ఇంగువ కూడా వేసేసి మరోసారి పూర్తిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు డీప్‌ నాన్‌స్టిక్‌ పాన్​ తీసుకొని, అందులో ఈ మిశ్రమం వేసుకొని, సుమారు 10 నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత రెసిపీని చెక్ చేసుకోవాలి. అదీ మరీ గట్టిపడకుండా, మరీ పలుచగా లేకుండా ఉన్న టైమ్​లో దించుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక గరిటె తీసుకొని దోశ పిండి మాదిరిగా ఒక్కో గరిటెడు తీసుకొని సిలికాన్‌ మ్యాట్‌ పైన వేసి, గరిటెతోనే రొట్టె మాదిరిగా వెడల్పుగా పరుచుకోవాలి.
  • దాని పైన్నే మరో రెండు సార్లు పిండి లేయర్లుగా వేసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాలు చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వాటిని రోల్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి అందులో జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు వేసి ఆయిల్​ వేయకుండానే డ్రైగా చేసుకోవాలి.
  • వీటిని ఆ రోల్స్​ మీద చల్లుకోవాలి. తర్వాత కొబ్బరి తురుము, క్యారెట్ తురుముతోపాటు కొత్తిమీర తరుగు కూడా చల్లుకోవాలి.
  • అంతే, అద్దిరిపోయే ఖాండ్వీ ఆయిల్​ లేకుండానే సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఇది రుచితోపాటు మంచి ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తుంది. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. బయటి ఫుడ్ కన్నా, ఇలా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడమే చాలా మంచిది.

మరమరాలతో మెత్తటి "ఇడ్లీలు" - పావుగంటలో తయార్​ - పప్పులు నానబెట్టే పనిలేదు!

TAGGED:

GUJARAT KHANDVI RECIPE
TASTY SNACKS RECIPE IN TELUGU
SNACKS
OIL LESS RECIPE
KHANDVI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ పిల్లలు ఆటిజంతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.