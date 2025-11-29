కరకరలాడే "కేరళ ఉన్నిఅప్పం" - గుంతపొంగనాలు చేసినంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 12:44 PM IST
Appam Recipe Kerala Style : కేరళ టూర్ వెళ్లినపుడు ఆలయాల్లో ఇచ్చే ప్రసాదం గుర్తుందా? శబరిమల అయ్యప్ప మాల ధారులు సైతం అక్కడ ప్రత్యేకంగా దొరికే అరవణ ప్రసాదంతో పాటు ఉన్నిఅప్పం (Unniyappam) కూడా రుచి చూసే ఉంటారు. సరిగ్గా అలాంటి అప్పం ఇంట్లో సింపుల్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అరటి పండ్లు, బెల్లం, కొద్దిగా కొబ్బరి తురుము ఉంటే చాలు అర గంటలో ఉన్నిఅప్పం తయారు చేసుకోవచ్చు. కాస్త తియ్యగా, కరకరలాడే ఉన్నిఅప్పం టేస్ట్ పిల్లలు అస్సలు మర్చిపోలేరు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
- యాలకులు - 4
- అరటి పండ్లు - 2
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నల్ల నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వంట సోడా - కొద్దిగా
తయారీ విధానం ;
- ముందుగా ఓ గిన్నెలో బియ్యం, నీళ్లు పోసుకుని సుమారు 3గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. రేషన్ బియ్యం లేదా ఇంట్లో వాడుకునే బియ్యం కూడా తీసుకోవచ్చు.
- ఒక గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టుకుని ఓ గిన్నెలోకి బెల్లం పాకం కోసం 1 కప్పు బియ్యానికి ముప్పావు కప్పు బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని సన్నటి మంటపై కరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం కరిగిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని మరో ప్యాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసి ముప్పావు కప్పు కొబ్బరి తురుము వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఇపుడు బియ్యం శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు లేకుండా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే మూడు నాలుగు యాలకులు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోనే 2అరటి పండ్లు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బెల్లం పాకం, చిటికెడు ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఓ మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని వేయించిన పచ్చి కొబ్బరి తురుము, కొద్దిగా నల్ల నువ్వులు, కొద్దిగా వంట సోడా వేసుకుని ఓ గంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు గుంత పొంగనాల గిన్నె స్టవ్ పై పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె రాసుకోవాలి. గిన్నెలో పక్కన పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని మీడియం ప్లేమ్ ఓ వైపు కాల్చుకున్న తర్వాత మరో వైపు కాల్చుకుంటే ఎంతో బాగుంటాయి. ఇవి ఎంతో హెల్దీ కూడా. ఓ సారి ఇలా ఇంట్లోనే ట్రై చేసి చూడండి.
