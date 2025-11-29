ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "కేరళ ఉన్నిఅప్పం" - గుంతపొంగనాలు చేసినంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

అరటి పండ్లతో సింపుల్ స్నాక్ - వారం రోజులు నిల్వ ఉంటాయి!

appam_recipe_kerala_style
appam_recipe_kerala_style (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Appam Recipe Kerala Style : కేరళ టూర్ వెళ్లినపుడు ఆలయాల్లో ఇచ్చే ప్రసాదం గుర్తుందా? శబరిమల అయ్యప్ప మాల ధారులు సైతం అక్కడ ప్రత్యేకంగా దొరికే అరవణ ప్రసాదంతో పాటు ఉన్నిఅప్పం (Unniyappam) కూడా రుచి చూసే ఉంటారు. సరిగ్గా అలాంటి అప్పం ఇంట్లో సింపుల్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అరటి పండ్లు, బెల్లం, కొద్దిగా కొబ్బరి తురుము ఉంటే చాలు అర గంటలో ఉన్నిఅప్పం తయారు చేసుకోవచ్చు. కాస్త తియ్యగా, కరకరలాడే ఉన్నిఅప్పం టేస్ట్ పిల్లలు అస్సలు మర్చిపోలేరు.

5 నిమిషాల్లో "మైసూర్ బజ్జీ" కావాలంటే ఇలా చేయండి - టిఫిన్స్, స్నాక్స్​లోకి సూపర్ ఛాయిస్!

appam_recipe_kerala_style
బియ్యం (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • యాలకులు - 4
  • అరటి పండ్లు - 2
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • నల్ల నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వంట సోడా - కొద్దిగా
appam_recipe_kerala_style
బెల్లం (Getty images)

తయారీ విధానం ;

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలో బియ్యం, నీళ్లు పోసుకుని సుమారు 3గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. రేషన్ బియ్యం లేదా ఇంట్లో వాడుకునే బియ్యం కూడా తీసుకోవచ్చు.
  • ఒక గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టుకుని ఓ గిన్నెలోకి బెల్లం పాకం కోసం 1 కప్పు బియ్యానికి ముప్పావు కప్పు బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని సన్నటి మంటపై కరిగించుకోవాలి.
appam_recipe_kerala_style
కొబ్బరి తురుము (Getty images)
  • బెల్లం కరిగిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని మరో ప్యాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసి ముప్పావు కప్పు కొబ్బరి తురుము వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఇపుడు బియ్యం శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు లేకుండా మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే మూడు నాలుగు యాలకులు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోనే 2అరటి పండ్లు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బెల్లం పాకం, చిటికెడు ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
appam_recipe_kerala_style
అరటి పండ్లు (Getty images)
  • ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఓ మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకుని వేయించిన పచ్చి కొబ్బరి తురుము, కొద్దిగా నల్ల నువ్వులు, కొద్దిగా వంట సోడా వేసుకుని ఓ గంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
appam_recipe_kerala_style
నెయ్యి (Getty images)
  • ఇపుడు గుంత పొంగనాల గిన్నె స్టవ్ పై పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె రాసుకోవాలి. గిన్నెలో పక్కన పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని మీడియం ప్లేమ్​ ఓ వైపు కాల్చుకున్న తర్వాత మరో వైపు కాల్చుకుంటే ఎంతో బాగుంటాయి. ఇవి ఎంతో హెల్దీ కూడా. ఓ సారి ఇలా ఇంట్లోనే ట్రై చేసి చూడండి.

మధురమైన "అంజీర్ హనీ లడ్డూ" - పాకం పట్టాల్సిన పని లేదు!

"ఆంధ్రా స్టైల్ గోంగూర పచ్చడి" - ఎండుమిర్చి కారంతో ఇలా పెడితే ఏడాదంతా తినేయొచ్చు!

TAGGED:

APPAM RECIPE KERALA STYLE
KERALA RECIPE APPAM
AYYAPPA PRASADAM ONLINE
అప్పం ఎలా తయారు చేయాలి
KERALA STYLE APPAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.