కర్ణాటక స్టైల్ "చికెన్ చాప్స్ కర్రీ" - ఇలాంటి ఫ్లేవర్ ఓ సారి టేస్ట్ చేయాల్సిందే!

చికెన్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - నోటికి సరికొత్త రుచిని ఇస్తుంది!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 12:10 PM IST

Chicken Chops in Telugu : చాలా మందికి చికెన్ ఫేవరెట్ రెసిపీ! వీటితో ఎన్ని రకాల వెరైటీలు చేసినా ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కర్ణాటక స్టైల్ చికెన్ చాప్స్ కర్రీ. ఇలా చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ - 9 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పెరుగు - 4 టేబుల్ స్పన్
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • యాలకులు - 4
  • లవంగాలు - 5
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 18
  • అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
  • శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • మెంతికూర - కొంచెం
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • టమోటాలు - 2
  • కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలు, ఐదు పచ్చిమిర్చి, కావాల్సిన పరిమాణంలో పుదీనా, కొత్తిమీర, మెంతికూరను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కిలో చికెన్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వేడి నూనె, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత నాలుగు యాలకులు, ఐదు లవంగాలు, ఒక దాల్చినచెక్క వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత 18 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ వేయించిన శనగపప్పు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం మెంతికూర, కొద్దిగా పుదీనా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మగ్గించాలి. ఈ మిశ్రమం మగ్గాక మిక్సీజార్​లో వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇదే కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా మెంతికూర వేసి వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం మగ్గాక చికెన్ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హే ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి.
  • చికెన్ మిశ్రమం మగ్గాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 12 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • 12 నిమిషాల అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయమెంతి పేస్ట్, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 15 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి. చివరన కొత్తిమీర తరుగు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే కర్ణాటక స్పెషల్ చికెన్ చాప్స్ కర్రీ మీ ముందుంటుంది!

