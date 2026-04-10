ఎప్పుడైనా "కారా బోండా" తిన్నారా? - ఇలా చేస్తే సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Published : April 10, 2026 at 11:29 AM IST

Kara Bonda Recipe in Telugu : సాయంత్రం వేళ చాలా మందికి వేడివేడిగా స్నాక్స్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇండ్లలో పునుగులు, బోండాలు, పకోడీలు, మిర్చీలు వంటివి చేస్తుంటారు. ఇవే కాకుండా మీకోసం మరో రెసిపీ ఎదురు చూస్తుంది. అదే కారా బోండా. ఇది రొటీన్ స్నాక్ రెసిపీలను మించిన రుచినిస్తుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి తిని టీ లేదా కాఫీ తాగితే సూపర్​గా ఉంటుంది! మరి ఈ అద్దిరిపోయే ఈ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 3 కప్పులు
  • బియ్యం - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పాలకూర - 2 కట్టలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - సరిపడా
మినపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో మూడు కప్పుల మినపప్పు, ఒక కప్పు బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • నాలుగు గంటట తర్వాత పప్పుబియ్యం మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పిండిని కాస్త గట్టిగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అలాగే మూడు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఉల్లిపాయ, రెండు కట్టల పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి తరిగి ఉంచాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న మినప్పిండి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ తరుగు వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా, ఒక టీ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాల మాదిరిగా వేయాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అనంతరం బోండాలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే కరకరలాడే కారా బోండా రెడీ అయినట్లే!
పాలకూర (Getty Images)
  • వేడివేడి ఈ బోండాలను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
  • ఈ స్నాక్​ను మీరు ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మినపప్పు, బియ్యంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

