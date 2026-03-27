ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే కందిపప్పు తోటకూర గారెలు - ఎంతో టేస్టీగా!

- పెసరపప్పుతో గారెలు రొటీన్, ఓసారి కందిపప్పుతో ప్రిపేర్ చేసుకోండి - రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు, తయారీ కూడా చాలా ఈజీ!

kandipappu Garelu
kandipappu Garelu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

kandipappu Garelu : గారెలు అనగానే అందరికీ పెసరపప్పు లేదా బొబ్బర్లు మాత్రమే మదిలో మెదులుతాయి. పండగల వేళ ఈ రెండు పప్పులతోనే ఎక్కువగా గారెలు తయారు చేసుకుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? కంది పప్పుతో కూడా సూపర్ గారెలు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో తోట కూరను యాడ్ చేసుకున్నారంటే ఇక చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గారెలను మీరు ఆస్వాదించొచ్చు. వీటి తయారీకి కూడా పెద్దగా సమయం పట్టదు.

ఎప్పుడూ ఒకే రకం గారెలు తినే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. ఫుడ్డీస్​ అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ గారెలు తయారు చేయడానికి ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి. ఏ పద్ధతిలో వీటిని తయారు చేయాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - 2 కప్పులు
  • తోటకూర - 2 కట్టలు
  • బేడిగ మిరపకాయలు - 2
  • పసుపు - స్పూన్
  • కరివేపాకు - కట్ట
  • వెన్న - 1 స్పూన్
  • శనగపిండి - 2 స్పూన్లు
  • రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 స్పూన్
  • సోంపు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కందిపప్పును ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి
  • తర్వాత అందులో నిండా నీళ్లు పోసి పప్పును చక్కగా నాననివ్వాలి
  • ఇందులోనే రెండు బేడిగ మిరపకాయలు కూడా వేసుకొని నానబెట్టుకోవాలి
  • పప్పు చక్కగా నానిన తర్వాత నీళ్లు మొత్తం వంపేసి, మిక్సీ జార్​లో వేసుకోవాలి. ఇందులోనే బేడిగ మిర్చీ కూడా వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అయితే, మరీ ఫైన్​ పేస్టు మాదిరిగా గ్రైండ్​ చేసుకోకూడదు. కాస్త పలుకుగానే ఉంచుకోవాలి. కాస్త ఉప్పు, సోంపు, జీలకర్ర వేసుకొని కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గారెలు తింటున్నప్పుడు పలుకులు పంటికి తగిలితే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది
  • మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లో వేసుకోవాలి
  • అందులో తోట కూర వేసుకోవాలి. తోటకూరను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్​ చేసుకొని ఇందులో వేసుకుంటే బాగుంటుంది
  • తర్వాత రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, కరివేపాకు, పసుపు, వెన్నపూస వేసుకొని అన్నీ కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు అందులో కాస్త శనగపిండి వేసుకోవాలి. తోటకూర మిశ్రమంతో వడలు తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి, గారె షేప్ సరిగా కుదరక విడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా జరకుండా ఉండడం కోసం శనగ పిండి ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులోని జిగురు గారె షేప్​ను గట్టిగా పట్టి ఉంచుతుంది. పైగా అదనపు టేస్ట్ కూడా వస్తుంది.
  • శనగపిండి వేసిన తర్వాత మొత్తం మరోసారి మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు గారెల షేప్​లో తయారు చేసుకోవాలి
  • మరోవైపు స్టౌ మీద బాండీ పెట్టుకొని, డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్​ వేసుకోవాలి
  • ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత గారెలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ చక్కగా కాల్చుకోవాలి
  • పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి రెండు తినేస్తారు. పెద్దలు కూడా చాలా ఇష్టంగా లాగిస్తారు
  • మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి

TAGGED:

KANDIPAPPU THOTA KURA GARELU
GARELU
VADALU
MASALA VADALU
KANDIPAPPU GARELU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.