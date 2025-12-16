పర్ఫెక్ట్ రుచితో "కంది పొడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
కందిపప్పు, పుట్నాలతో సింపుల్గా చేసుకునే పొడి - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 5:13 PM IST
Kandi Podi Making in Telugu : కొన్ని సార్లు కూరలు ఎంత రుచికరంగా చేసినా నోటికి చప్పగా అనిపిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది వివిధ రకాల పొడులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటారు. అందుకే ఇండ్లలో కరివేపాకు, పల్లీలు, పుట్నాలతో పొడులను చేస్తారు. వీటిని రోజూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అలాంటి వారి కోసమే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కంది పొడి. దీనిని ఈసారి ఈ కొలతలతో చేసి చూడండి మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడుతూ భలే టేస్టీగా ఉంటుంది. అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
వేడివేడి అన్నంలో కంది పొడిని కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తిన్నారంటే వారెవ్వా ఏమి రుచి అనాల్సిందే! ఇది అన్నంతో పాటు ఉప్మా, ఇడ్లీ వంటి టిఫిన్స్లోకి చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా దీని కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. మరి ఈ పొడి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 10
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- కందిపప్పు - అర కప్పు
- పుట్నాలు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత 10 ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, 10 కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే పాన్లో అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, అర కప్పు కందిపప్పు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే అర కప్పు పుట్నాలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో వేయించిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, కందిపప్పు పుట్నాల మిశ్రమం వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి పొడిలాగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే కంది పొడి మీ ముందుంటుంది!
- అనంతరం కంది పొడిని గ్లాస్ జార్లో వేసి నిల్వ చేసుకుంటే సరి.
- వేడివేడి అన్నంలో కంది పొడి, కాస్త వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే. అలాగే టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు!
- మీరు ఈ కంది పొడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే కందిపప్పు, పుట్నాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
