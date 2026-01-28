ETV Bharat / offbeat

కందగడ్డతో నోరూరించే "కారం పొడి" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - నెల పాటు నిల్వ!

కందగడ్డతో సింపుల్​గా కారం పొడి - అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

Kanda Karam Podi
Kanda Karam Podi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kanda Karam Podi in Telugu : వేడివేడి అన్నంలోకి ఎన్ని కూరలున్నా కారం పొడి, నెయ్యి వేసి తింటే వచ్చే ఫీలింగ్​ మాటల్లో వర్ణించలేనిది. అందుకే ఇండ్లలో నువ్వులు, పల్లీ, పుట్నాలు, శనగపప్పు అంటూ వివిధ రకాలుగా పొడులను చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా కంద కారం పొడి తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పైగా దీనిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకొని తినాలనిపిస్తుంది. అంతేకాక నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా​ చేయకుండా కమ్మని కంద కారం పొడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

రెస్టారెంట్ స్టైల్ "చికెన్ పకోడీ" - పండుమిర్చి, కరివేపాకు ఫ్లేవర్​తో సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేయండి!

Kanda Karam Podi
కందగడ్డ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందగడ్డ - 350 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • ధనియాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బెల్లం - అర టేబుల్ స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
Kanda Karam Podi
మిరియాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చేతులను నూనె రాసి 350 గ్రాముల కందగడ్డను తీసుకొని చెక్కు తీయాలి. ఆ తర్వాత గ్రేటర్​తో పెద్దరంధ్రాలున్న వైపు తురుముకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కంద తురము వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత కంద తురుమును ప్లేట్​లో వేయాలి.
Kanda Karam Podi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించి పల్లీలను ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే నూనెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, 10 ఎండుమిర్చి, అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
Kanda Karam Podi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో వేయించిన శనగపప్పుధనియాల మిశ్రమం, అర టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం, కొద్దిగా చింతపండు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం ఈ పొడిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే కంద తురుము వేసి కలపాలి.
  • అంతే నోరూరించే కంద కారం పొడి తయారైనట్లే!
Kanda Karam Podi
పల్లీలు (Getty Images)
  • అనంతరం ఈ పొడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
  • ఈ కారం పొడి వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​ కాంబినేషన్​!

కమ్మని "హర్యాలీ ప్రాన్స్ కర్రీ" - నీచు వాసన ఉండదు, రుచి అద్దిరిపోతుంది!

కర్ణాటక స్టైల్ "రవ్వ పొంగలి"- ఎన్నిసార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది!

TAGGED:

ELEPHANT FOOT YAM CHILLI POWDER
కంద కారం పొడి తయారీ విధానం
YAM CHILLI POWDER PROCESS
KANDA KARAM PODI PREPARE
KANDA KARAM PODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.