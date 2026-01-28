కందగడ్డతో నోరూరించే "కారం పొడి" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - నెల పాటు నిల్వ!
కందగడ్డతో సింపుల్గా కారం పొడి - అన్నం, టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 11:00 AM IST
Kanda Karam Podi in Telugu : వేడివేడి అన్నంలోకి ఎన్ని కూరలున్నా కారం పొడి, నెయ్యి వేసి తింటే వచ్చే ఫీలింగ్ మాటల్లో వర్ణించలేనిది. అందుకే ఇండ్లలో నువ్వులు, పల్లీ, పుట్నాలు, శనగపప్పు అంటూ వివిధ రకాలుగా పొడులను చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా కంద కారం పొడి తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పైగా దీనిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకొని తినాలనిపిస్తుంది. అంతేకాక నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా చేయకుండా కమ్మని కంద కారం పొడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
రెస్టారెంట్ స్టైల్ "చికెన్ పకోడీ" - పండుమిర్చి, కరివేపాకు ఫ్లేవర్తో సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందగడ్డ - 350 గ్రాములు
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 10
- ధనియాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బెల్లం - అర టేబుల్ స్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చేతులను నూనె రాసి 350 గ్రాముల కందగడ్డను తీసుకొని చెక్కు తీయాలి. ఆ తర్వాత గ్రేటర్తో పెద్దరంధ్రాలున్న వైపు తురుముకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కంద తురము వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత కంద తురుమును ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించి పల్లీలను ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, 10 ఎండుమిర్చి, అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో వేయించిన శనగపప్పుధనియాల మిశ్రమం, అర టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం, కొద్దిగా చింతపండు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం ఈ పొడిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే కంద తురుము వేసి కలపాలి.
- అంతే నోరూరించే కంద కారం పొడి తయారైనట్లే!
- అనంతరం ఈ పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- ఈ కారం పొడి వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్!
కమ్మని "హర్యాలీ ప్రాన్స్ కర్రీ" - నీచు వాసన ఉండదు, రుచి అద్దిరిపోతుంది!
కర్ణాటక స్టైల్ "రవ్వ పొంగలి"- ఎన్నిసార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది!