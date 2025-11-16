ETV Bharat / offbeat

నువ్వులు, బెల్లం పొడితో - అద్దిరిపోయే "కమ్మరట్టు"

- పిల్లలకు దుకాణంలో స్వీట్లు కొనకండి! - ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసివ్వండి

Bellam Palli Sweet
Bellam Palli Sweet (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Bellam Palli Sweet : పిల్లలకు స్వీట్లు అంటే ఎంత ఇష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. చాక్లెట్ల నుంచి కేక్ దాకా దేన్నీ వదలరు. దగ్గు, జలుబు వేధిస్తున్నా సరే మిఠాయిలు తినడం మాత్రం మానరు. మారాం చేస్తున్నారని తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్లు అడిగింది కొని పెడుతుంటారు. దీనివల్ల డబ్బులతోపాటు పిల్లల ఆరోగ్యం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఇంట్లోనే అద్దిరిపోయే మిఠాయిలు ప్రిపేర్ చేస్తే సరిపోతుంది!

పిల్లలకు నచ్చే స్వీట్లు పెట్టడంతోపాటు మనీ కూడా ఆదా చేయొచ్చు. ఇందుకోసం మీకు ఓ రెసిపీ పరిచయం చేయబోతున్నాం. అదే "కమ్మరట్టు". నువ్వుల పొడి, పల్లీలు, బెల్లంతో తయారు చేసే ఈ స్వీట్ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా చాలా హెల్దీ కూడా! మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థేలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతి ఏంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

రెండు కప్పుల తురిమిన బెల్లం

అర కప్పు తురిమిన కొబ్బరి

రెండు స్పూన్ల పల్లీ పొడి

రెండు స్పూన్ల నువ్వుల పొడి

అర స్పూన్‌ యాలకుల పొడి

నాలుగు స్పూన్ల నెయ్యి

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్వచ్ఛమైన బెల్లం తీసుకొని చక్కగా తురుముకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొబ్బరిని కూడా తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి అందులో బెల్లం తురుము వేయాలి.
  • అందులో ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి గరిటతో తిప్పుతూ వేడి చేయాలి
  • ఇలా కాసేపు చేసిన తర్వాత బెల్లం పూర్తిగా కరిగిపోతుంది.
  • అప్పుడు స్టౌ మీద నుంచి కిందకు దించి, బెల్లం నీటిలోని చెత్త తొలగిపోయేలా పూర్తిగా వడకట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టుకొని నెయ్యి వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత అందులో కొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి. కాసేపు అటూ ఇటూ కలుపుతూ రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో పల్లీలు, నువ్వుల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి. అనంతరం వడకట్టుకున్న బెల్లం నీళ్లు వాటర్ పోసుకోవాలి.
  • స్టౌ సిమ్ లో పెట్టి గరిటతో మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
  • అడుగు మాడకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సుమారు పది నిమిషాల సేపు ఇలా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మిశ్రమం కాస్త దగ్గర పడుతుంది. ఇప్పుడు యాలకుల పొడిని వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మరికాసేపు అలాగే కలుపుకోవాలి. పాకం గట్టిపడిన తర్వాత స్టవ్‌ ఆఫ్‌ చేయాలి.
  • కడాయిని స్టౌ మీద నుంచి దింపి, చల్లారిన తర్వాత చేతులకు కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేసుకొని చిన్న చిన్న ముద్దలుగా తీసుకొని మీకు నచ్చిన షేప్​లో స్వీట్లు తయారు చేసుకోవాలి.
  • ఈ స్వీట్లు ఒకే ఆకారంలో ఉండాలని ఏమీలేదు. మీకు నచ్చిన షేప్​లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అంతే, కమ్మనైన "కమ్మరట్టు" స్వీటు సిద్ధమైపోతుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ఓసారి ట్రై చేయండి.
  • పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.

