దోసకాయను కాల్చి ఇలా "పచ్చడి" చేయండి - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
సింపుల్ పద్ధతిలో దోసకాయ కాల్చిన పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!
Dosakaya Kalchina Pachadi : పచ్చడి అనగానే టమోటా, ఉసిరికాయ, నిమ్మ, ఆవకాయ వంటి నిల్వ పచ్చళ్లే ఎక్కువగా గుర్తుకొస్తాయి. ఇక రోటి పచ్చళ్లంటే టమోటా, గోంగూర వంటివి లిస్టులో ఉంటాయి. అయితే దోసకాయతోనూ చాలా మంది దీనిని చేస్తుంటారు. కానీ కాల్చిన దోసకాయతో పచ్చడి చేయడం అన్నది మాత్రం చాలా మందికి తెలియదు. దీన్ని ఒక్కసారి ఇంట్లో ట్రై చేశారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు. అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది దీని రుచి. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దోసకాయ - 1
- ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 15
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- కొత్తిమీర - అర కట్ట
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక దోసకాయకు ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు దీనిని స్టవ్పై ఉన్న స్టాండ్పై పెట్టి అన్ని వైపులా టర్న్ చేస్తూ 15 నిమిషాల పాటు కాల్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం దోసకాయను ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, 15 పచ్చిమిర్చిని వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు చల్లారిన దోసకాయ పైన పొట్టు తీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో వేయించిన ఆవాలు పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, అర కట్ట కొత్తిమీర తరుగు వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం చింతపండు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి దోసకాయ పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
