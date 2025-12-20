నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "కాకరకాయ ఉల్లి కారం" - చేదు అస్సలే ఉండదు!
Published : December 20, 2025 at 1:55 PM IST
Bitter Gourd Ulli Karam Making : కాకరకాయ అనేగానే చాలా మంది అబ్బో చేదు బాబోయ్ అంటారు. ఇక పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితే మొహం చిట్లిస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. ఎప్పుడు ఓకేలా కాకుండా ఈసారి ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేలా కాకరకాయ ఉల్లి కారం చేస్తే అద్దిరిపోతుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే చేదు లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది! దీనిని వద్దన్నవాళ్లే ఈ కర్రీతో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగిస్తారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ కావాలని అడుగుతారు.
ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీల్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు! మొదటిసారి చేసేవారైనా ఈ రెసిపీని సింపుల్గా, చాలా టేస్టీగా తయారు చేయోచ్చు. మరి నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే కాకరకాయ ఉల్లి కారం ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కాకరకాయ ముక్కలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో కాకరకాయ, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కప్పు ఆయిల్ వేయాలి. ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు వేసి వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో కొద్దిగా కరివేపాకు, తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్టు వేసి కలపాలి.
- ఈ మిశ్రమం బాగా వేగిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- కాకరకాయ ముక్కలు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి కాకరకాయ ఉల్లి కారం రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో కాకరకాయ ఉల్లి కారం వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
