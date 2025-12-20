ETV Bharat / offbeat

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "కాకరకాయ ఉల్లి కారం" - చేదు అస్సలే ఉండదు!

కమ్మని కాకరకాయ ఉల్లి కారం - ఇలా చేస్తే పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Kakarakaya Ulli Karam
Kakarakaya Ulli Karam (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 1:55 PM IST

Bitter Gourd Ulli Karam Making : కాకరకాయ అనేగానే చాలా మంది అబ్బో చేదు బాబోయ్ అంటారు. ఇక పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితే మొహం చిట్లిస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. ఎప్పుడు ఓకేలా కాకుండా ఈసారి ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేలా కాకరకాయ ఉల్లి కారం చేస్తే అద్దిరిపోతుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే చేదు లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది! దీనిని వద్దన్నవాళ్లే ఈ కర్రీతో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగిస్తారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ కావాలని అడుగుతారు.

ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీల్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు! మొదటిసారి చేసేవారైనా ఈ రెసిపీని సింపుల్​గా, చాలా టేస్టీగా తయారు చేయోచ్చు. మరి నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే కాకరకాయ ఉల్లి కారం ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kakarakaya Ulli Karam
కాకరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కాకరకాయ ముక్కలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - పావు కప్పు
Kakarakaya Ulli Karam
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో కాకరకాయ, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
Kakarakaya Ulli Karam
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు కప్పు ఆయిల్ వేయాలి. ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు వేసి వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే నూనెలో కొద్దిగా కరివేపాకు, తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్టు వేసి కలపాలి.
Kakarakaya Ulli Karam
కారం (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం బాగా వేగిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
  • కాకరకాయ ముక్కలు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Kakarakaya Ulli Karam
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అంతే వేడివేడి కాకరకాయ ఉల్లి కారం రెడీ అయినట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో కాకరకాయ ఉల్లి కారం వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.

