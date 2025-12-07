మధురమైన "జీడిపప్పు బెల్లం గవ్వలు" - కమ్మగా, తియ్యగా నోరూరిస్తాయి!
గవ్వలు చేయాల్సిన అసలు పద్ధతి ఇదే - ఇలా చేసి పెడితే స్వీట్ లవర్స్ ఫుల్ ఖుష్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 11:59 AM IST
Kaju Bellam Gavvalu Recipe : ఇంట్లో పిల్లలు, పెద్దల కోసం వివిధ రకాల స్వీట్స్ చేస్తుంటారు. అయినా వారు కొత్తగా ఏదైనా చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ ఓ స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే జీడిపప్పు బెల్లం గవ్వలు. ఇవి ఎంతో కరకరలాడుతూ చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. అంతేకాక వీటిని ఎన్ని తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీ జీడిపప్పు బెల్లం గవ్వల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే "రవ్వ ఫింగర్స్" - కరకరలాడుతూ భలే రుచిగా ఉంటాయి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- మైదాపిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకులు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ పాన్లో ఒక కప్పు బెల్లం తురుము, సరిపడా నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. బెల్లం కరిగి పాకం వచ్చిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు మైదాపిండి, చిటికెడు ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలిపి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గవ్వల చెక్కకు ఆయిల్ అప్లై చేసి పిండి బాల్స్ను గవ్వల షేప్ వచ్చే విధంగా చేతితో వత్తుకోని మధ్యలో జీడిపప్పు ఉంచాలి. ఒకవేళ మీ దగ్గర గవ్వల చెక్క లేదంటే ఫోర్క్ లేదా కొత్త దువ్వెనతోనూ చేసుకోవచ్చు.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు గవ్వలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే ఉంచాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని అటూఇటూ తిప్పుతూ టర్న్ చేయాలి.
- గవ్వలు గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న బెల్లం పాకంలో వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ జీడిపప్పు బెల్లం గవ్వలు సిద్ధమైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
- జీడిపప్పు బెల్లం గవ్వలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే రెండు వారాల వరకు నిల్వ ఉంటాయి!
ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ ఫ్రై" - నీచు వాసన లేకుండా ప్రతి ముక్క స్పైసీగా!
నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "బంగాళదుంప పొంగనాలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!