హోటల్ స్టైల్ "రవ్వ దోసెలు' - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!
బియ్యప్పిండి, బొంబాయి రవ్వ కాంబోలో అద్దిరిపోయే టిఫిన్ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 11:59 AM IST
Semolina Dosa Prepare : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు దోసెలను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే నార్మల్గా వీటిని చేయాలంటే ముందు రోజు పప్పులు నానబెట్టడం, రుబ్బడం, పిండిని పులియబెట్టే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. దీంతో చాలా మంది దోసెలను ఇన్స్టంట్గా చేయలేమని బయట తినేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే రవ్వ దోసెలు.
ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఒక్కసారి హోటల్ స్టైల్లో రవ్వ దోసెలను చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకొని తింటారు. అలాగే వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా రవ్వ దోసెలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కలర్ఫుల్ "క్యారెట్ రవ్వ లడ్డూలు" - తయారు చేస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- మైదాపిండి - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - ముప్పావు కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 2
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- మిరియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- అల్లం తరుగు - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లాన్ని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి, ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ, అర కప్పు మైదాపిండి వేయాలి. అలాగే ముప్పావు కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, అర కప్పు పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు సన్నని తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి. అల్లం ముక్కలు వేసి కలపాలి. అనంతరం ఒకటిన్నర లీటర్ల నీళ్లు పోసి పిండిని బాగా పల్చగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టుకోవాలి. పాన్పై ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్, రెండు టీ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ తరుగు వేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిని గరిటెతో తీసుకొని దోసె మాదిరిగా పోయాలి.
- ఇప్పుడు దోసె పైన ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. అనంతరం దోసెను క్రిస్పీగా కాల్చుకొని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే రవ్వ దోసెలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ రవ్వ దోసెలను మీకు నచ్చిన చట్నీతో లేదా పొడితో తింటే ఆహా అనాల్సిందే!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఇన్స్టంట్గా ఏదైనా మంచి రుచికరమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దీన్ని ఓసారి ట్రై చేయండి.
ఇంట్లో "రాగి పిండి" ఉంటే చాలు - అప్పటికప్పుడు ఇలా మీకు నచ్చిన టిఫిన్ చేసేయండి!
గోధుమపిండితో "మైసూర్ బోండాలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!