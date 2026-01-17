మినపప్పు, వంటసోడా లేకుండానే ఇన్స్టెంట్ "ఇడ్లీలు" - ఏ చట్నీతో తిన్నా సూపర్గా ఉంటుంది!
అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఇడ్లీలు - టేస్ట్తో పాటు సాఫ్ట్గా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 4:47 PM IST
Sago Idli Prepare in Telugu : సగ్గుబియ్యాన్ని వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో పాయసం, కిచిడీ, వడియాలు ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే అవి మాత్రమే కాకుండా రుచికరమైన, మృదువైన ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ట్రై చేశారంటే సూపర్గా వస్తాయి. సాధారణంగా ఇడ్లీలు చేయాలంటే ముందు రోజే పప్పులు, రవ్వ నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసి వంటసోడా కలిపి పులియబెట్టాలి. ఇదంతా చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. అయితే ఎటువంటి పప్పులు రుబ్బే పనిలేకుండా కేవలం నిమిషాల్లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీటి టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోతాయి. మరి సగ్గుబియ్యం ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఇడ్లీ రవ్వ - 2 కప్పులు
- పెరుగు - 2 కప్పులు
- సన్న సగ్గుబియ్యం - 2 కప్పులు
- కొత్తిమీర తరుగు - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల సన్న సగ్గుబియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం రెండు కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఇరవై నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. (ఒకవేళ మీ దగ్గర లావు సగ్గుబియ్యం ఉంటే మిక్సీలో కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసి వాడొచ్చు).
- ఇరవై నిమిషాల తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్లో నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం, రెండు కప్పుల పెరుగు వేయాలి. అలాగే రెండు కప్పుల ఇడ్లీ రవ్వ, రెండు కప్పుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆపై ఒక కప్పు కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్రలో సరిపడా వాటర్ పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ మీద కొంచెం నెయ్యి అప్లై చేసి పిండిని వేయాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలో ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- పదిహేను నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఇడ్లీలను సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే సింపుల్గా మృదువైన సగ్గుబియ్యం ఇడ్లీలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ సగ్గుబియ్యం ఇడ్లీలను టమోటా, పల్లీ చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతుంది.
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
