నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "రైస్​ ఖీర్​ పుడ్డింగ్" - సింపుల్​గా ఇంట్లోనే రెడీ!

బాస్మతీ బియ్యంతో ఇలా స్వీట్ చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Rice Kheer Pudding
Rice Kheer Pudding (Getty Images)
Published : April 25, 2026 at 3:53 PM IST

Rice Kheer Pudding Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తిన్నాలన్నా బోరింగ్​ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈరోజు మీకోసం ఓ సరికొత్త రైస్ ఖీర్ పుడ్డింగ్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. దీన్ని ఎవరైనా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. అంతేకాక మీకు కొత్తగా ఏదైనా స్వీట్​ను తినాలనిపించినప్పుడు ఇది చేసి తింటే మరోసారి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా టేస్టీటేస్టీ రైస్​ ఖీర్ పుడ్డింగ్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పుల్లగా, కమ్మగా "మెంతి ఆకు, టమోటా పచ్చడి" - వారం రోజులు నిల్వ ఉంటుంది!

Rice Kheer Pudding
బాస్మతీ బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతీ బియ్యం - ఒక కప్పు
  • పంచదార - ఒక కప్పు
  • కండెన్స్​డ్​ మిల్క్ - అర కప్పు
  • పాలు - 2 లీటర్లు
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - అర కప్పు
  • కుంకుమపువ్వు - 2 చిటికెడ్లు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
Rice Kheer Pudding
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలో కప్పు బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి. 30 నిమిషాల తర్వాత నీటిని తీసేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అర కప్పు డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Rice Kheer Pudding
పంచదార (Getty Images)
  • ఇదే నెయ్యిలో నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వేసి బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించాలి. ఇందులోనే లీటర్​ పాలను యాడ్ చేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చిక్కగా అయ్యాక కప్పు పంచదార, అర కప్పు కండెన్స్‌డ్‌మిల్క్ యాడ్ చేసి గరిటెతో నెమ్మదిగా కలుపుతూ మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, రెండు చిటికెడ్ల కుంకుమపువ్వు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Rice Kheer Pudding
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసుకొని ఆపైన వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే రైస్ ఖీర్ పుడ్డింగ్ తయారైనట్లే!
Rice Kheer Pudding
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్​గా మారుతుంది.
  • మీరు ఈ స్వీట్​ను ఎక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుకుంటే బాస్మతీ బియ్యంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.

రాయలసీమ స్టైల్ "పచ్చిమిర్చి పప్పు" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు!​

రంజాన్ స్పెషల్ "చికెన్ జహాపనా" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్​ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

