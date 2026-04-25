నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "రైస్ ఖీర్ పుడ్డింగ్" - సింపుల్గా ఇంట్లోనే రెడీ!
బాస్మతీ బియ్యంతో ఇలా స్వీట్ చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 3:53 PM IST
Rice Kheer Pudding Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తిన్నాలన్నా బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈరోజు మీకోసం ఓ సరికొత్త రైస్ ఖీర్ పుడ్డింగ్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. దీన్ని ఎవరైనా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. అంతేకాక మీకు కొత్తగా ఏదైనా స్వీట్ను తినాలనిపించినప్పుడు ఇది చేసి తింటే మరోసారి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా టేస్టీటేస్టీ రైస్ ఖీర్ పుడ్డింగ్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతీ బియ్యం - ఒక కప్పు
- పంచదార - ఒక కప్పు
- కండెన్స్డ్ మిల్క్ - అర కప్పు
- పాలు - 2 లీటర్లు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - అర కప్పు
- కుంకుమపువ్వు - 2 చిటికెడ్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలో కప్పు బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి. 30 నిమిషాల తర్వాత నీటిని తీసేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి అర కప్పు డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. ఇందులోనే లీటర్ పాలను యాడ్ చేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం చిక్కగా అయ్యాక కప్పు పంచదార, అర కప్పు కండెన్స్డ్మిల్క్ యాడ్ చేసి గరిటెతో నెమ్మదిగా కలుపుతూ మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, రెండు చిటికెడ్ల కుంకుమపువ్వు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసుకొని ఆపైన వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే రైస్ ఖీర్ పుడ్డింగ్ తయారైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారుతుంది.
- మీరు ఈ స్వీట్ను ఎక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుకుంటే బాస్మతీ బియ్యంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.
