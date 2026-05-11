"కిస్మిస్" బయట కొనాల్సిన పని లేదు - ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోండిలా!
ఇంట్లోనే కిస్మిస్ తయారీ - ఇలా చేస్తే నిమిషాల్లోనే రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 5:02 PM IST
Homemade Kismis Prepare : ఇంట్లో తీపి పదార్థాలు చేసినపప్పుడు అందులో కిస్మిస్/ఎండుద్రాక్ష వేస్తుంటారు! అదేవిధంగా చాలా మంది వీటిని రాత్రంతా నానబెట్టి మరుసటి రోజు తింటారు. ఇవి వంటలకు మంచి రుచిని అందించడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. అందుకే దీనిని ఎక్కువగా దుకాణాలు, సూపర్ మార్కెట్లో కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ బయట లభించే వాటిలో కల్తీ జరిగే అవకాశం ఉంది!
అలాంటప్పుడు ఈ కిస్మిస్ను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అవును మీరు విన్నది నిజమే. ఇందుకోసం ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే అతి తక్కువ సమయంలోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో సులభంగా రెజీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి లేట్ చేయకుండా కిస్మిస్ ఎలా తయారు చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ద్రాక్ష పండ్లు - 2 కేజీలు
- నీళ్లు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఓ గిన్నెలో గింజలు లేని రెండు కేజీల ద్రాక్ష పండ్లు వేసి మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఇడ్లీ ప్లేట్స్లో వేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్రలో సరిపడా నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక ఇడ్లీ ప్లేట్స్ను ఇడ్లీ పాత్రలో ఉంచి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత ద్రాక్ష పండ్లు లైట్గా ఉబ్బుతాయి. అప్పుడు వీటిని ఇడ్లీ ప్లేట్స్ నుంచి బయటకు తీసి ఓ క్లాత్ మీద దూరదూరంగా సెట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ద్రాక్ష పండ్లు వేసిన క్లాత్ను ఎండలో రెండు రోజుల పాటు ఆరబెట్టాలి. అయితే ఇవి ఆరుబయట ఎండే క్రమంలో దుమ్ము, ధూళీ పడకుండా చూసుకోవాలి.
- ద్రాక్షలు పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఇంట్లోనే కిస్మిస్ రెడీ అయినట్లే!
- మీరు ఈ కిస్మిస్లను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే ద్రాక్ష పండ్లను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
చిట్కాలు :
- మీకు బ్లాక్ కలర్లో కిస్మిస్ కావాలనుకుంటే నల్ల ద్రాక్షను వాడొచ్చు. అలాగే గింజలు లేకుండా చూసుకోవాలి.
- ద్రాక్ష పండ్లు పొడుగ్గా, కండ మందంగా ఉన్నవాటిని ఎంచుకుంటే కిస్మిస్లు రుచిగా ఉంటాయి.
- ద్రాక్ష పండ్లను మరీ ఎక్కువ సేపు ఉడికించకూడదు. ఇవి ఉబ్బడం స్టార్ట్ అయ్యి లైట్గా కలర్ మారిన వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- కిస్మిస్ పూర్తిగా ఎండిన తర్వాతనే డబ్బాలో స్టోర్ చేయాలి.
