"కిస్మిస్​" బయట కొనాల్సిన పని లేదు - ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకోండిలా!

Homemade Kismis Prepare (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 5:02 PM IST

Homemade Kismis Prepare : ఇంట్లో తీపి పదార్థాలు చేసినపప్పుడు అందులో కిస్మిస్/ఎండుద్రాక్ష వేస్తుంటారు! అదేవిధంగా చాలా మంది వీటిని రాత్రంతా నానబెట్టి మరుసటి రోజు తింటారు. ఇవి వంటలకు మంచి రుచిని అందించడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. అందుకే దీనిని ఎక్కువగా దుకాణాలు, సూపర్​ మార్కెట్​లో కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ బయట లభించే వాటిలో కల్తీ జరిగే అవకాశం ఉంది!

అలాంటప్పుడు ఈ కిస్మిస్​ను​ ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అవును మీరు విన్నది నిజమే. ఇందుకోసం ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే అతి తక్కువ సమయంలోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో సులభంగా రెజీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి లేట్​ చేయకుండా కిస్మిస్​ ఎలా తయారు చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ద్రాక్ష పండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ద్రాక్ష పండ్లు - 2 కేజీలు
  • నీళ్లు - తగినంత

తయారీ విధానం :

  • ఓ గిన్నెలో గింజలు లేని రెండు కేజీల ద్రాక్ష పండ్లు వేసి మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఇడ్లీ ప్లేట్స్​లో వేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్రలో సరిపడా నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ను ఇడ్లీ పాత్రలో ఉంచి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత ద్రాక్ష పండ్లు లైట్​గా ఉబ్బుతాయి. అప్పుడు వీటిని ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ నుంచి బయటకు తీసి ఓ క్లాత్​ మీద దూరదూరంగా సెట్ చేసుకోవాలి.
కిస్మిస్ (Getty Images)
  • అనంతరం ద్రాక్ష పండ్లు వేసిన క్లాత్​ను ఎండలో రెండు రోజుల పాటు ఆరబెట్టాలి. అయితే ఇవి ఆరుబయట ఎండే క్రమంలో దుమ్ము, ధూళీ పడకుండా చూసుకోవాలి.
  • ద్రాక్షలు పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఇంట్లోనే కిస్మిస్​ రెడీ అయినట్లే!
  • మీరు ఈ కిస్మిస్​లను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే ద్రాక్ష పండ్లను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

చిట్కాలు​ :

  • మీకు బ్లాక్​ కలర్​లో కిస్మిస్​ కావాలనుకుంటే నల్ల ద్రాక్షను వాడొచ్చు. అలాగే గింజలు లేకుండా చూసుకోవాలి.
  • ద్రాక్ష పండ్లు పొడుగ్గా, కండ మందంగా ఉన్నవాటిని ఎంచుకుంటే కిస్మిస్​లు రుచిగా ఉంటాయి.
  • ద్రాక్ష పండ్లను మరీ ఎక్కువ సేపు ఉడికించకూడదు. ఇవి ఉబ్బడం స్టార్ట్​ అయ్యి లైట్​గా కలర్​ మారిన వెంటనే స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
  • కిస్మిస్​ పూర్తిగా ఎండిన తర్వాతనే డబ్బాలో స్టోర్ చేయాలి.

