"రవ్వ ఉప్మా" బోర్ కొట్టిందా? - రాగి ఉప్మా ట్రై చేయండి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ కావాలంటారు!

Ragi Upma (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 2:23 PM IST

Finger Millet Upma : రాగిపిండితో దోసె, ఇండ్లీ, జావ, పొంగనాలు వంటివి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో రెసిపీ ఉంది. అదే రాగి ఉప్మా. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. కొత్తగా చేసే వారు ఈ పద్ధతిలో సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా రాగి ఉప్మా ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

రాగిపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగిపిండి - 4 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - 4 కప్పులు
  • జీలకర్ర - 4 టీ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 4 టీ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒకటిన్నర కప్పు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • క్యారెట్ - 3
  • టమోటాలు - 3
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి. అలాగే మూడు క్యారెట్, మూడు టమోటాలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 8 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక నాలుగు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, నాలుగు టీ స్పూన్ల ఆవాలు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు, పావు కప్పు జీడిపప్పు వేసి వేయించాలి.
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇవి వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, క్యారెట్ తురుము యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
  • టమోటాలు మగ్గుతున్నప్పుడు నాలుగు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ వేసి దోరగా వేయించాలి ఆ తర్వాత నాలుగు కప్పుల రాగిపిండిని యాడ్ చేసి మరో రెండు నిమిషాల కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆపై ఈ మిశ్రమంలో 16 కప్పుల వేడినీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఇది దగ్గరకు అయ్యేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి.
  • రవ్వ ఉడికి ఉప్మా దగ్గరకు అవుతున్నప్పుడు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ రాగి ఉప్మా తయారైనట్లే!
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్​గా చేసుకునే ఉప్మాకు బదులుగా ఇలా వెరైటీగా ఓసారి ట్రై చేయండి.
  • ఒకవేళ మీరు ఈ ఉప్మాను తక్కువ మోతాదులో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే రాగిపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకోవాలి.

