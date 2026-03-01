రాగిపిండితో నోరూరించే "కట్లెట్స్" - పిల్లలకు ఇలా చేసి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి!
రాగిపిండితో సరికొత్త రెసిపీ - టీ టైమ్కు పర్ఫెక్ట్ స్నాక్!
Ragi Cutlets Making in Telugu : రాగిపిండితో ఇడ్లీ, దోసె, పొంగనాలు, జావ అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. మరి దీనితో స్నాక్స్ చేయోచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ ఓసారి ఇలా రాగి కట్లెట్స్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. వీటిని నిమిషాల్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. డీప్ ఫ్రైతో పాటు ఎలాంటి మసాలాలు, కారం లేకుండా నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి.
కొత్తగా చేసేవారు కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయోచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అంతేకాక పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారుతుంది. మరి క్రిస్పీ,టేస్టీ రాగి కట్లెట్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగిపిండి - 2 కప్పులు
- కీరదోసకాయలు - 2
- బీట్రూట్ - 2
- క్యారెట్ - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు క్యారెట్, రెండు బీట్రూట్, రెండు కీరదోసకాయలను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల రాగిపిండి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్, బీట్రూట్, కీరదోసకాయల తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఒకవేళ పిండి గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసి మెత్తని ముద్దలా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో కొద్దిగా నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతితో రౌండ్ షేప్లో చిన్న చిన్న కట్లెట్స్లా చేసి పాన్లో వేయాలి.
- ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కట్లెట్స్ను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ చక్కగా కాల్చుకోవాలి. ఇవి సరిగ్గా కాలాక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి రాగి కట్లెట్స్ రెడీ అయినట్లే!
- ఈ కట్లెట్స్ను టమోటా కెచప్తో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా కట్లెట్స్ ట్రై చేసి మీ పిల్లలకు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
- మీరు ఈ కట్లెట్స్ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే రాగిపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
