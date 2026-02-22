బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అద్దిరిపోయే "ఓట్స్ ఆమ్లెట్" - సుతిమెత్తగా, వేడివేడిగా అదుర్స్!
ఓట్స్తో ఇడ్లీ, దోసె, ఉప్మా రోటీన్ - ఇలా రుచికరమైన ఆమ్లెట్ ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 22, 2026 at 4:25 PM IST
Oats Omelette Prepare in Telugu : నేటి కాలంలో మెజార్టీ పీపుల్ ఓట్స్ను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటున్నారు. వీటితో ఇడ్లీ, దోసె, ఉప్మా అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ఇలా ఆమ్లెట్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేస్తే సూపర్గా వస్తుంది. దీనిని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. దీన్ని పప్పు, సాంబార్ రోటి పచ్చడితో సైడ్ డిష్గా మాత్రమే కాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, సాయంత్రం స్నాక్గానూ కూడా పర్ఫెక్ట్! మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఓట్స్ ఆమ్లెట్ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఓట్స్ - 2 కప్పులు
- ఎగ్స్ - 6
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- క్యాప్సికం - 1
- టమోటాలు - 2
- క్యారెట్ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చి, ఒక క్యారెట్, ఒక క్యాప్సికంను తరిగి ఉంచాలి. అలాగే మిక్సీజార్లో రెండు కప్పుల ఓట్స్ వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఓట్స్ పొడి, సరిపడా నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పదిహేను నిమిషాల అనంతరం ఓట్స్ పిండిలో తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, క్యాప్సికం, క్యారెట్ యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి.
- అలాగే ఇంకో గిన్నెలో ఆరు ఎగ్స్ను పగలగొట్టి వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి బాగా బీట్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఓట్స్ పిండిలో ఎగ్ మిశ్రమం వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టాలి. పాన్ హీట్ అయ్యాక ఆయిల్ అప్లై చేసి పిండి మిశ్రమాన్ని ఆమ్లెట్లా కాస్త మందగా వేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అనంతరం ఆమ్లెట్ను మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ ఉడకనివ్వాలి. రెండు వైపులా ఉడికిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి ఓట్స్ ఆమ్లెట్ మీ ముందుంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే ఓట్స్, ఎగ్స్తో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
