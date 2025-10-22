ఈ పౌడర్ ఉంటే చాలు - ఇష్టమైన కుర్మా ఇన్స్టంట్గా రెడీ!
- అద్దిరిపోయే కుర్మా పొడిని ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి - ప్రతి కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా అద్దిరిపోతుంది!
Published : October 22, 2025 at 3:24 PM IST
Instant kurma recipe powder : టమాటా కుర్మా, ఆలూ కుర్మా, మటన్ కుర్మా, చికెన్ కుర్మా.. ఇలా కుర్మా దేనితో చేసినా సరే అద్దిరిపోతుంది. మసాలా దట్టించిన కర్రీలకు డైహార్ట్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ కర్రీలను రోజూ ప్రిపేర్ చేసినా తింటారు. అయితే, కుర్మా ప్రిపేర్ చేయడం కాస్త పెద్ద ప్రాసెస్. అందుకే.. మీకోసం ఈజీగా తయారు చేసుకునే రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం.
దీనికోసం ఒక పౌడర్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలు. ఇక ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇన్స్టంట్గా కుర్మా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల శ్రమ తప్పుతుంది. టైమూ కలిసొస్తుంది. మరి, ఆ పౌడర్ ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
కప్పున్నర ధనియాలు
2 టేబుల్ స్పూన్ల షాజీరా
టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు
రెండు స్పూన్ల లవంగాలు
దాల్చినచెక్క ఆరంగుళాలు
పది యాలకులు
ఒక మరాఠీ మొగ్గ
కొద్దిగా జాపత్రి
చిటికెడు జాజికాయ పొడి
20 ఎండుమిర్చీ
ఒకటి బిర్యానీ ఆకు
పావు కప్పు గసగసాలు
అర కప్పు ఎండుకొబ్బరి తురుము
తయారీ విధానం :
ముందుగా స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి అందులో గసగసాలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. ఒక ప్లేటులోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
అదే కడాయిలో మరాఠీ మొగ్గ, బిర్యానీ ఆకు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, జాపత్రి, మిరియాలు, ధనియాలు, లవంగాలు, షాజీరా, ఎండుమిర్చి కూడా ఒక్కొక్కటిగా వేయించుకోవాలి. అన్నీ కలిపి ఒకేసారి వేయకూడదు.
ఫ్రై చేసుకోవడం పూర్తయిన తర్వాత వీటిని కూడా పక్కన పెట్టి చల్లార్చుకోవాలి.
పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇవన్నీ అందులో వేసుకొని ఫైన్గా గ్రైండ్ చేయాలి, ఆ పొడిని ఒక ప్లేటులో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
ఇప్పుడు గసగసాలను మిక్సీపట్టుకోవాలి. ఇందులోనే కొబ్బరి తురుము కూడా వేసుకొని మరోసారి చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
ఆ తర్వాత ఈ రెండు పొడులను కలుపుకోవాలి. తడిలేని, గాలి చొరబడని గాజు సీసాలోకి తీసుకొని, నిల్వ చేసుకోవాలి. అంతే అద్దిరిపోయే కుర్మా మసాలా రెడీ అయిపోతుంది.
ఇక మీదట ఎప్పుడు కుర్మా ప్రిపేర్ చేయాలని అనుకున్నా, ఈ మసాలా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది.
మీక్కూడా నచ్చితే ఈ పొడిని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇన్స్టంట్గా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కుర్మా కర్రీలను తయారు చేసుకోవచ్చు.
