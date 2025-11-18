మడతపెట్టే "క్లాత్ దోసెలు" - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
పది నిమిషాల్లో స్పాంజీ దోసెలు రెడీ - సింపుల్గా ఇలా చేసేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 12:35 PM IST
Instant Dosa Recipe in Telugu : ఏదైనా టిఫిన్ వేడి వేడిగా తినాలనిపిస్తే, అందులోనూ మీకు దోసెలు ఇష్టమైతే ఓ సారి ఇలా అప్పటికప్పుడు క్లాత్ దోసెలు ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా, ఇంకా ఇంకా తినాలనిపించేలా ఉంటాయి. స్పాంజీలాగా మెత్తగా క్లాత్ను మరిపిస్తాయి. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా క్లాత్ దోసెలు ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బొరుగులు - 1 కప్పు
- ఉప్మా రవ్వ - అర కప్పు
- పెరుగు - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ పౌడర్ లేదా వంట సోడా - కొద్దిగా
చట్నీ కోసం :
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిశనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినపగుండ్లు - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- టమోటాలు - 2
- చింతపండు - చిటికెడు
- కారం - తగినంత
- ఉప్పు - తగినంత
- పసుపు - చిటికెడు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
పోపు కోసం :
- నూనె - 1 స్పూన్
- పచ్చిశనగపప్పు - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినపగుండ్లు - 1 స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 1 కప్పు బొరుగుల్లో నీళ్లు పోసుకుని పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. మరో గిన్నెలో అదే కప్పుతో అర కప్పు ఉప్మా రవ్వ వేసుకోవాలి. అందులోనే పావు కప్పు పెరుగు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. రవ్వ, పెరుగు బాగా కలిసే వరకు బాగా కలుపుకొని 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రవ్వ, పెరుగు మిశ్రమాన్ని మరో సారి బాగా కలుపుకొని బొరుగులతో పాటు మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకునేలా కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ పౌడర్ లేదా వంట సోడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఇపుడు ఇంకా కొన్ని నీళ్లు కలుపుకొని దోసె పిండి రెడీ చేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై పెనం పెట్టుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేడెక్కిన తర్వాత దోసె వేసుకుని మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి దోసె కాల్చుకోవాలి. దోసె వేయగానే బుడగలు రావడాన్ని మీరు గమనించవచ్చు.
- చట్నీ కోసం కడాయిలో నూనె, పచ్చిశనగపప్పు, మినపగుండ్లు వేయించాక, ధనియాలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఉల్లిపాయలు మెత్తబడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని కొద్దిగా చింతపండు, కారం వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు వేసుకుని మూత పెట్టి మగ్గించాలి.
- టమోటాల్లో నీళ్లు ఊరే వరకు ఉడికించుకుని నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసుకుని మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకుని మిక్సీలోకి తీసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు కూడా కలిపి చట్నీ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీలోకి పోపు కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె పచ్చిశనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపగుండ్లు వేసుకుని వేడి చేయాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించి రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో కలుపుకోవాలి.
