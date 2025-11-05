ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ, స్పైసీ "ఉల్లిపాయ పచ్చడి" - టిఫిన్ ఏదైనా ఈ చట్నీ చేసి పెట్టుకోండి!

టిఫిన్, అన్నంలోకి టేస్టీ చట్నీ - వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది

Tiffins Chutney : ఇంట్లో ఇడ్లీ, దోసె, ఉప్మా లాంటి టిఫిన్లు చేసినపుడు అందులోకి పల్లీల చట్నీ చేస్తుంటారు. కానీ, పల్లీలు అందుబాటులో ఉన్నా, లేకున్నా ఓ సారి ఇలాంటి చట్నీ ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో కమ్మగా, స్పైసీగా ఉంటుంది. టిఫిన్లలోకి మాత్రమే కాదు! ఇంట్లో కూరగాయలు అందుబాటులో ఉన్నా లేకున్నా వేడి వేడి అన్నంలోకి కూడా ఈ చట్నీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.

ఈజీగా చేసుకునే "మేతి పలావ్, ఆలూ కుర్మా" - కొత్త వాళ్లైనా సింపుల్​గా చేసేస్తారు!

చట్నీ కోసం కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • వెల్లుల్లి - 6
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
పోపు కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
ఇలా ట్రై చేయండి :

  1. ఇదే చట్నీలోకి మీరు అవసరం అనుకుంటే టమోటాలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
  2. ఉల్లిపాయలతో పాటు టమోటా ముక్కలు కూడా వేయించి తీసుకోవాలి.
  3. కరివేపాకు వేసిన సమయంలోనే కాస్త పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది.
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని లో టు మీడియం ప్లేమ్​లో వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు పూర్తిగా రంగు మారే వరకు వేగాల్సిన పని లేదు.
  • ఉల్లిపాయలు మెత్తబడిన తర్వాత వెల్లుల్లి కూడా వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఎండు మిర్చి వేసుకుని రంగు మారగానే చింతపండు రెబ్బ వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు వేయించిన ఉల్లి, వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి, చింతపండును మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలోకి పోపు వేసి కలుపుకోవాలి. పోపు కోసం ఒక కడాయిలోకి నూనె ఆవాలు, మినప్పప్పు, పచ్చి శనగపప్పు, జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసిన పోపును చట్నీలో కలుపుకొంటే సరిపోతుంది. ఈ చట్నీ చాలా స్పైసీగా, టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • ఇడ్లీ, దోసె, ఉప్మా లాంటి టిఫిన్లు మాత్రమే కాకుండా వేడి వేడిగా అన్నంలోకి కూడా ఈ చట్నీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే కమ్మగా, స్పైసీగా ఉంటుంది.

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "దొండకాయ నిమ్మకాయ కారం" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబో!

గుమ్మడికాయ దొరికితే ఇలా ట్రై చేయండి - "స్వీట్, హాట్" కోరిక ఒకేసారి నెరవేరుతుంది!

