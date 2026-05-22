కమ్మని "క్యారెట్ రసం" - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం చారుతోనే తినేస్తారు!

Published : May 22, 2026 at 9:10 AM IST

Carrot Rasam Recipe in Telugu : వేడివేడి అన్నంలో చారు, రసం, సాంబార్​ వంటి వాటితో తినడానికి ఎక్కువ మంది ఆసక్తి కనబరుస్తారు. మిరియాల రసం, టమోటా రసం వంటివి ఎక్కువగా చేస్తారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ఇన్​స్టంట్​గా ఈజీగా చేసుకునే మరో అద్భుతమైన రసం రెసిపీ ఉంది. అదే క్యారెట్ రసం. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయొచ్చు. మరి నోరూరించే క్యారెట్ రసం చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • క్యారెట్లు - 6
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
  • మినపప్పు - 2 స్పూన్లు
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • కారం - తగినంత
  • పసుపు - 2 చిటికెడ్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఆరు క్యారెట్లను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే నాలుగు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే గిన్నెలో 25 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో తరిగి ఉంచిన ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొన్ని పుదీనా ఆకులు, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం కారం వేసి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు స్పూన్ల మినపప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత క్యారెట్ తురుము యాడ్ చేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపుదీనా పేస్ట్, రెండు చిటికెడ్ల పసుపు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం మంచిగా మగ్గిన తర్వాత తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తగినంత కారం యాడ్ చేసి మరిగించాలి.
  • చివరలో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘులాడే క్యారెట్ రసం రెడీ అయినట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ రసం వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగిస్తారు.

