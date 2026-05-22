కమ్మని "క్యారెట్ రసం" - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం చారుతోనే తినేస్తారు!
వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే రసం - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 9:10 AM IST
Carrot Rasam Recipe in Telugu : వేడివేడి అన్నంలో చారు, రసం, సాంబార్ వంటి వాటితో తినడానికి ఎక్కువ మంది ఆసక్తి కనబరుస్తారు. మిరియాల రసం, టమోటా రసం వంటివి ఎక్కువగా చేస్తారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ఇన్స్టంట్గా ఈజీగా చేసుకునే మరో అద్భుతమైన రసం రెసిపీ ఉంది. అదే క్యారెట్ రసం. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయొచ్చు. మరి నోరూరించే క్యారెట్ రసం చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉల్లిపాయలు - 4
- క్యారెట్లు - 6
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- పచ్చిమిర్చి - 8
- ఎండుమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - కొంచెం
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
- మినపప్పు - 2 స్పూన్లు
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- కారం - తగినంత
- పసుపు - 2 చిటికెడ్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఆరు క్యారెట్లను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే నాలుగు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే గిన్నెలో 25 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో తరిగి ఉంచిన ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొన్ని పుదీనా ఆకులు, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం కారం వేసి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు స్పూన్ల మినపప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత క్యారెట్ తురుము యాడ్ చేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపుదీనా పేస్ట్, రెండు చిటికెడ్ల పసుపు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం మంచిగా మగ్గిన తర్వాత తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తగినంత కారం యాడ్ చేసి మరిగించాలి.
- చివరలో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘులాడే క్యారెట్ రసం రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ రసం వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగిస్తారు.
