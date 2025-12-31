ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే " క్యారెట్ పచ్చడి" - అన్నం, దోసె, ఇడ్లీలోకి పర్ఫెక్ట్​!

క్యారెట్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే పచ్చడి - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్​ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Carrot Chutney
Carrot Chutney (ETV Abhiruchi)
Carrot Chutney in Telugu : ఇండ్లలో క్యారెట్​తో కర్రీ చేయడమో లేదా ముక్కలుగా కోసి సాంబార్​లో వేయడం వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈ సారి కొత్తగా క్యారెట్ పచ్చడి ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈ రెసిపీని చేశారంటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఇలా చేసి పెడితే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే. దీన్ని ఒక్కసారి ఇంట్లో చేస్తే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు. అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది దీని రుచి. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. అలాగే ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Carrot Chutney
క్యారెట్ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యారెట్​ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • తాలింపు దినుసులు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కొత్తమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • చింతపండు - కొంచెం
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
Carrot Chutney
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్​​ ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే నాలుగు పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
Carrot Chutney
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో శనగపప్పు, మినపప్పు మిశ్రమం వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అలాగే క్యారెట్ మిశ్రమం యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
Carrot Chutney
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు వేయాలి.
  • అలాగే చిటికెడు ఇంగువ, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే వేడివేడి క్యారెట్​ పచ్చడి తయారైనట్లే!
Carrot Chutney
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఈ క్యారెట్​ పచ్చడి అన్నంతోనే కాకుండా ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి కూడా సూపర్ కాంబినేషన్​!
  • ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరు ఓ సారి ట్రై చేయండి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

