నోరూరించే " క్యారెట్ పచ్చడి" - అన్నం, దోసె, ఇడ్లీలోకి పర్ఫెక్ట్!
క్యారెట్తో సింపుల్గా చేసుకునే పచ్చడి - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 4:06 PM IST
Carrot Chutney in Telugu : ఇండ్లలో క్యారెట్తో కర్రీ చేయడమో లేదా ముక్కలుగా కోసి సాంబార్లో వేయడం వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈ సారి కొత్తగా క్యారెట్ పచ్చడి ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈ రెసిపీని చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఇలా చేసి పెడితే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే. దీన్ని ఒక్కసారి ఇంట్లో చేస్తే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు. అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది దీని రుచి. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. అలాగే ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యారెట్ ముక్కలు - 1 కప్పు
- తాలింపు దినుసులు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- పచ్చిమిర్చి - 6
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కొత్తమీర తరుగు - కొద్దిగా
- చింతపండు - కొంచెం
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్ ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే నాలుగు పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో శనగపప్పు, మినపప్పు మిశ్రమం వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అలాగే క్యారెట్ మిశ్రమం యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు వేయాలి.
- అలాగే చిటికెడు ఇంగువ, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి క్యారెట్ పచ్చడి తయారైనట్లే!
- ఈ క్యారెట్ పచ్చడి అన్నంతోనే కాకుండా ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి కూడా సూపర్ కాంబినేషన్!
- ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరు ఓ సారి ట్రై చేయండి.
