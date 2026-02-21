ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "క్యాప్సికం పచ్చడి" - వద్దన్న వారే ఇష్టంగా తింటారు!

క్యాప్సికంతో నిమిషాల్లో తయారయ్యే రెసీపీ - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం చట్నీతోనే తినేస్తారు!

Capsicum Chutney
Capsicum Chutney (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 3:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Capsicum Chutney Recipe : క్సాప్సికంతో చేసిన రెసిపీలను తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. మీ ఇంట్లోనూ క్యాప్సికం అంటే నో చెబుతున్నారా? అయితే ఓసారి ఇలా పచ్చడి చేసి పెట్టండి. వద్దన్నవారే ఇష్టంగా తింటారు. ఇది అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని నిమిషాల్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ సింపుల్ టేస్టీ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

"టమోటా పచ్చడి" ఫ్యాన్స్​కి పండగే - పచ్చిమిర్చితో అద్భుతమైన చట్నీ మీకోసం!

Capsicum Chutney
క్యాప్సికం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాప్సికం - 4
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • ఎండుమిర్చి - 16
  • తాలింపు దినుసులు - 2 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 4 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • పసుపు - 2 చిటికెడ్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Capsicum Chutney
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఇందుకోసం ముందుగా నాలుగు క్యాప్సికం తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక 12 ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చిని తీసి ఓ ప్లేట్​లో వేయాలి.
Capsicum Chutney
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇదే నూనెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం ముక్కలను వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. క్యాప్సికం ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయించిన ఎండుమిర్చి, క్యాప్సికం ముక్కలు, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. అలాగే 30 గ్రాముల చింతపండు, రెండు చిటికెడ్ల పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
Capsicum Chutney
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అనంతరం తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తాలింపు దినుసులు, నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
Capsicum Chutney
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఈ తాలింపును గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమంలో వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే క్యాప్సికం పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పచ్చడిని ఇంట్లో ట్రై చేశారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీరు ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే క్యాప్సికంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

వీకెండ్ స్పెషల్ "పటియాలా చికెన్ కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

టేస్టీ, యమ్మీ "దలియా" - ఈ స్వీట్​తో ప్రతీ వేడుక సంతోషంగా జరుపుకోండి!

TAGGED:

CAPSICUM CHUTNEY IN TELUGU
క్యాప్సికం పచ్చడి తయారీ విధానం
BELL PEPPER CHUTNEY MAKING
CAPSICUM RECIPE PREPARE
CAPSICUM PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.