హైదరాబాద్ స్టైల్ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 5:10 PM IST
Hyderabad Style Mirapakaya Bajji : సాయంత్రం కాగానే గారెలు, పునుగులు, బజ్జీలు వంటివి తినాలనిపిస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా బజ్జీలను టమోటా చట్నీలో ముంచి ఉల్లిపాయ స్టప్ఫింగ్తో తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. అందుకే దీనిని వివిధ రకాలుగా ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ తినేలా కాకుండా ఓసారి హైదరాబాద్ స్టైల్లో చేశారంటే నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి. అంతేకాక తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా రెడీ అవుతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా ఇవి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బజ్జీ మిరపకాయలు - 30
- ఉప్పు - రుపచికి సరిపడా
- శనగపిండి - 3 కప్పులు
- వంటసోడా - 1 టీ స్పూన్
- వాము - 2 టీ స్పూన్లు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీ స్పూన్లు
- చింతపండు - 100 గ్రాములు
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- బ్లాక్ సాల్ట్ - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - పావు టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- చాట్మసాలా - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బజ్జీ మిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి పక్కనుంచాలి. అలాగే ఓ గిన్నెలో 100 గ్రాముల చింతపండు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- చింతపండు నానిన తర్వాత చిక్కని గుజ్జును తీసి గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ బ్లాక్ స్టాల్ట్, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు బజ్జీ మిరపకాయలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని చివర కొద్దిగా కట్ చేయాలి. అనంతరం మధ్యలోకి సన్నగా గాటు పెట్టి గింజలు తీసేయాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చింతపండు మిశ్రమాన్ని మిర్చీ లోపల స్టఫ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో మూడు కప్పుల శనగపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల వాము, రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని బాగా బీట్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా కలిపిన పిండిని పొడవాటి గ్లాస్లో పోయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత స్టఫ్ చేసిన మిరపకాయను శనగపిండి మిశ్రమంలో ముంచి కాగుతున్న నూనెలో కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి బజ్జీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ వేయించాలి. బజ్జీలు లైట్గా కలర్ మారుతున్నప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బజ్జీలపై చాట్మసాలా, ఉల్లిపాయ ముక్కలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే అద్దిరిపోతుంది.
- అంతే హైదరాబాద్ స్టైల్ మిర్చీ బజ్జీలు మీ ముందుంటాయి!
టిప్స్ :
- శనగపిండిలో నీటిని ఒక్కసారే వేయకుండా కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ కలపాలి. అలాగే పిండిని ఎక్కువ సేపు కలపడం వల్ల బజ్జీలను నూనెలో వేసినప్పుడు పిండి లోపలి వరకు ఉడికి గుల్లగా, పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి.
- చింతపండు గుజ్జు అనేది సాస్ మాదిరి చిక్కగా ఉండాలి. అప్పుడే మిరపకాయల్లో స్టఫ్ చేసినప్పుడు జారిపోకుండా ఉంటుంది.
