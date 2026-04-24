హైదరాబాద్​ స్టైల్ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Hyderabad Style Mirchi Bajji
Hyderabad Style Mirchi Bajji (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 5:10 PM IST

Hyderabad Style Mirapakaya Bajji : సాయంత్రం కాగానే గారెలు, పునుగులు, బజ్జీలు వంటివి తినాలనిపిస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా బజ్జీలను టమోటా చట్నీలో ముంచి ఉల్లిపాయ స్టప్ఫింగ్​తో తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అందుకే దీనిని వివిధ రకాలుగా ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ తినేలా కాకుండా ఓసారి హైదరాబాద్​ స్టైల్లో చేశారంటే నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి. అంతేకాక తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ అవుతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా ఇవి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బజ్జీ మిరపకాయలు - 30
  • ఉప్పు - రుపచికి సరిపడా
  • శనగపిండి - 3 కప్పులు
  • వంటసోడా - 1 టీ స్పూన్
  • వాము - 2 టీ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టీ స్పూన్లు
  • చింతపండు - 100 గ్రాములు
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • బ్లాక్​ సాల్ట్​ - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • ఆయిల్ - డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా
  • చాట్​మసాలా - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - కొంచెం
బజ్జీ మిరపకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బజ్జీ మిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి పక్కనుంచాలి. అలాగే ఓ గిన్నెలో 100 గ్రాముల చింతపండు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • చింతపండు నానిన తర్వాత చిక్కని గుజ్జును తీసి గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ బ్లాక్​ స్టాల్ట్​, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు బజ్జీ మిరపకాయలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని చివర కొద్దిగా కట్​ చేయాలి. అనంతరం మధ్యలోకి సన్నగా గాటు పెట్టి గింజలు తీసేయాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న చింతపండు మిశ్రమాన్ని మిర్చీ లోపల స్టఫ్​ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం మిక్సింగ్​ బౌల్లో మూడు కప్పుల శనగపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల వాము, రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని బాగా బీట్​ చేస్తూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఇలా కలిపిన పిండిని పొడవాటి గ్లాస్​లో పోయాలి.
చింతపండు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత స్టఫ్​ చేసిన మిరపకాయను శనగపిండి మిశ్రమంలో ముంచి కాగుతున్న నూనెలో కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బజ్జీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ వేయించాలి. బజ్జీలు లైట్​గా కలర్​ మారుతున్నప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టి గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
కారం (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత బజ్జీలపై చాట్​మసాలా, ఉల్లిపాయ ముక్కలతో గార్నిష్​ చేసి సర్వ్​ చేసుకుంటే అద్దిరిపోతుంది.
  • అంతే హైదరాబాద్ స్టైల్ మిర్చీ బజ్జీలు మీ ముందుంటాయి!

టిప్స్ :

  • శనగపిండిలో నీటిని ఒక్కసారే వేయకుండా కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ కలపాలి. అలాగే పిండిని ఎక్కువ సేపు కలపడం వల్ల బజ్జీలను నూనెలో వేసినప్పుడు పిండి లోపలి వరకు ఉడికి గుల్లగా, పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి.
  • చింతపండు గుజ్జు అనేది సాస్​ మాదిరి చిక్కగా ఉండాలి. అప్పుడే మిరపకాయల్లో స్టఫ్​ చేసినప్పుడు జారిపోకుండా ఉంటుంది.

