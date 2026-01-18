ETV Bharat / offbeat

హోటల్ స్టైల్ "పెరుగు వడలు" - ఒక్కసారి తింటే రుచి మరచిపోరంతే!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే దహీ వడ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు!

Dahi Vada
Dahi Vada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 10:14 AM IST

3 Min Read
Dahi Vada Making in Telugu : సాధారణంగా బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి వడ, ఇడ్లీ, దోసె, బోండా, పూరీ, ఉప్మా వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇందులో దహీ వడ కూడా ఒకటి. అయితే వీటిని హోటల్లో తినప్పడు చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. కానీ ఇంట్లో చేస్తే ఆ టేస్ట్ రావడం లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు కొందరు. అలాంటి వారు ఈ స్టెప్స్​ ఫాలో అవుతూ పెరుగు వడలను ప్రిపేర్ చేశారంటే టేస్ట్ హోటల్ స్టైల్​కి ఏమాత్రం తీసిపోదు! మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం నోరూరించే కమ్మని దహీ వడను ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Dahi Vada
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • పెరుగు - 4 కప్పులు
  • ఆయిల్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • తాలింపు దినుసులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • క్యారెట్ తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టమోటా తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Dahi Vada
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు మినపప్పు వేసి మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి మూడు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • మూడు గంటల తర్వాత నీటిని వడకట్టి మినపప్పును మరోసారి కడగాలి. అనంతరం మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన మినపప్పు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మినప్పిండిని గిన్నెలో వేసి చిటికెడు వంటసోడా యాడ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి గంటపాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
Dahi Vada
పెరుగు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా ఇంకో గిన్నెలో కొద్దిగా పెరుగు, కొన్ని నీళ్లు పోసి మజ్జిగ మాదిరిగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో నాలుగు కప్పుల పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Dahi Vada
జీలకర్ర, ఆవాలు (Getty Images)
  • అలాగే తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తాలింపు దినుసులు, నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసి దోరగా వేయించాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపును పెరుగులో వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల క్యారెట్ తురుము, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల టమోటా తురుము వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Dahi Vada
క్యారెట్ (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పిండిని వడల మాదిరిగా చేసి కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వడలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్​ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మజ్జిగ మిశ్రమంలో వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత వడలను మజ్జిగలోంచి తీసి తాలింపు పెట్టుకున్న పెరుగులో వేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మూడు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • మూడు గంటల తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే హోటల్ స్టైల్లో కమ్మని పెరుగు వడలు మీ ముందుంటాయి!

