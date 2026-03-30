హోటల్ స్టైల్ " పల్లీ చట్నీ" - టేస్ట్ అదుర్స్, వారం రోజులు నిల్వ!

పల్లీ చట్నీ ఇలా ట్రై చేయండి - ఏ టిఫిన్​లోకైనా అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Peanut Chutney (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 2:56 PM IST

Peanut Chutney Making : టిఫిన్స్​లోకి ఎక్కువగా పల్లీ చట్నీని ఇష్టపడుతుంటారు. దీనిని హోటల్స్​లో తిన్నప్పుడు తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది.​ కానీ దీన్ని ఇంట్లో చేసినప్పుడు ఆ టేస్ట్ రావడం లేదని మదనపడుతుంటారు. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే సేమ్ ఆ స్టైల్లోనే వస్తుంది. తాలింపు చేయకుండానే ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే ​వారం రోజులు పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మీకు చట్నీ అవసరమైనప్పుడు తాలింపు చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - ఒక కేజీ
  • పచ్చిమిర్చి - 100 గ్రాములు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • బెల్లం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - 20 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • శనగపప్పు - 4 టీ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 4 టీ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 3 టీ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొంచెం
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక కేజీ పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి. ఇవి చక్కగా వేగాక ఓ ప్లేట్​లో వేయాలి. (పల్లీలను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించితే లోపలి వరకు బాగా వేగి చట్నీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది).
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో మరో నాలుగు టేబుల్ ​స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక 100 గ్రాముల పచ్చిమిర్చి వేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని దోరగా వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో వేయించిన పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి వేయాలి. అలాగే అర కిలో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, నానబెట్టిన చింతపండు, కొద్దిగా అల్లం ముక్క, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోస్తూ వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 12 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఐదు ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి. ఎండుమిర్చి వేగాక నాలుగు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు, నాలుగు టీ స్పూన్ల మినపప్పు యాడ్ చేసి వేయించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం దోరగా వేగాక రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, మూడు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఈ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి ఓసారి బాగా కలపాలి.
ధనియాలు (Getty Images)
  • అంతే హోటల్ స్టైల్​ పల్లీ చట్నీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • మీరు ఈ పచ్చడిని తాలింపు పెట్టకుండా ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
  • టిఫిన్స్​లోకి అవసరం మేరకు ఈ చట్నీని తీసుకొని తాలింపు పెట్టి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.

