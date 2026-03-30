హోటల్ స్టైల్ " పల్లీ చట్నీ" - టేస్ట్ అదుర్స్, వారం రోజులు నిల్వ!
పల్లీ చట్నీ ఇలా ట్రై చేయండి - ఏ టిఫిన్లోకైనా అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 2:56 PM IST
Peanut Chutney Making : టిఫిన్స్లోకి ఎక్కువగా పల్లీ చట్నీని ఇష్టపడుతుంటారు. దీనిని హోటల్స్లో తిన్నప్పుడు తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. కానీ దీన్ని ఇంట్లో చేసినప్పుడు ఆ టేస్ట్ రావడం లేదని మదనపడుతుంటారు. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే సేమ్ ఆ స్టైల్లోనే వస్తుంది. తాలింపు చేయకుండానే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే వారం రోజులు పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మీకు చట్నీ అవసరమైనప్పుడు తాలింపు చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - ఒక కేజీ
- పచ్చిమిర్చి - 100 గ్రాములు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- బెల్లం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- అల్లం - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - 20 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 5
- శనగపప్పు - 4 టీ స్పూన్లు
- మినపప్పు - 4 టీ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 3 టీ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక కేజీ పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. ఇవి చక్కగా వేగాక ఓ ప్లేట్లో వేయాలి. (పల్లీలను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించితే లోపలి వరకు బాగా వేగి చట్నీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది).
- ఇదే కడాయిలో మరో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక 100 గ్రాముల పచ్చిమిర్చి వేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని దోరగా వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో వేయించిన పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి వేయాలి. అలాగే అర కిలో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, నానబెట్టిన చింతపండు, కొద్దిగా అల్లం ముక్క, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోస్తూ వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 12 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఐదు ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి. ఎండుమిర్చి వేగాక నాలుగు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు, నాలుగు టీ స్పూన్ల మినపప్పు యాడ్ చేసి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం దోరగా వేగాక రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, మూడు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఈ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి ఓసారి బాగా కలపాలి.
- అంతే హోటల్ స్టైల్ పల్లీ చట్నీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మీరు ఈ పచ్చడిని తాలింపు పెట్టకుండా ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- టిఫిన్స్లోకి అవసరం మేరకు ఈ చట్నీని తీసుకొని తాలింపు పెట్టి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
