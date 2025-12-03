ETV Bharat / offbeat

వంకాయ ప్రియులకు "బగారా బైంగన్" ఒక వరమే! - తెలుగువారు మిస్ కాకూడని రెసిపీ ఇది!

ఘుమఘుమలాడే "బగారా బైంగన్" - చింతపండుతో ట్రై చేశారంటే అస్సలు వదలరు!

bhagara_baingan_recipe
bhagara_baingan_recipe (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 10:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BHAGARA BAINGAN Recipe : వంకాయ కర్రీ రుచి గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే! కూరగాయల్లో రారాజైన వంకాయ కర్రీ ఎలా చేసినా సరే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. కానీ, కేవలం బిర్యానీల్లోకి తయారు చేసే "బగారా బైంగన్ కర్రీ" అద్భుతమే అని చెప్పుకోవచ్చు. వంకాయల్లో చింతపండు కూడా వేసి చేయడమే ఇక్కడ స్పెషల్. ఈ బగారా బైంగన్ చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా అద్దిరిపోతుంది.

"వంకాయ కొత్తిమీర కారం" - వేడివేడి అన్నంలో తింటే రుచిని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు!

bhagara_baingan_recipe
వంకాయలు (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • వంకాయలు - అర కేజీ
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండు కొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
bhagara_baingan_recipe
చింతపండు (Getty images)
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ఉప్పు - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
bhagara_baingan_recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని పల్లీలు, ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు నూనె లేకుండా సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నువ్వులు వేసుకుని వేయించి దించుకోవాలి. ఇపుడు అదే ప్యాన్​లో నూనె వేసి వేడెక్కగానే సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేయించాలి. లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించి తీసుకోవాలి.
bhagara_baingan_recipe
ఎండు కొబ్బరి (Getty images)
  • చల్లార్చుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి వేసుకుని అందులోనే వేయించిన పల్లీ, కొబ్బరి, ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు జిగురు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, కారం, ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. లేదా నేరుగా మిక్సీలోనే వేసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
bhagara_baingan_recipe
పోపు దినుసులు (ETV Bharat)
  • ఇపుడు శుభ్రం చేసుకున్న వంకాయలను గుత్తి మాదిరిగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న వంకాయల్లోకి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పేస్ట్ కూర్చుకోవాలి. ఇలా అన్ని వంకాయల్లోకి పేస్ట్ పెట్టుకున్నాక ఓ గిన్నె స్టవ్ పై పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. అందులో జీలకర్ర వేసుకుని ఆ తర్వాత వంకాయలు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. వంకాయలు మరీ ఎక్కువగా కాకుండా కొద్దిగా వేగితే చాలు! ఆ తర్వాత మిగిలిపోయిన పేస్ట్ కూడా వేసుకుని మరో 3 నిమిషాల పాటు వేయించాక నీళ్లు పోసుకుని కలిపి కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకోవాలి.
bhagara_baingan_recipe
ఎండుకారం (Getty images)
  • ఐదారు నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి లోటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయిస్తే నూనె తేలుతుంది. ఇపుడు మరో సారి మూత తీసుకుని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మరో 10 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై మూతపెట్టి వేయిస్తే చాలు బగారా బైగన్ రెడీగా ఉంటుంది. ఈ కర్రీ చపాతీ, పుల్కా, రోటీ, అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది.

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "మంగళూరు గోలీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

రాగిపిండితో కరకరలాడే "పకోడీలు" - నూనె తక్కువ, టేస్ట్ ఎక్కువ!

TAGGED:

BHAGARA BAINGAN
VANKAYA CURRY IN TELUGU
EASY VANKAYA RECIPE
వంకాయ రెసిపీ
VANKAYA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.