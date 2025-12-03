వంకాయ ప్రియులకు "బగారా బైంగన్" ఒక వరమే! - తెలుగువారు మిస్ కాకూడని రెసిపీ ఇది!
ఘుమఘుమలాడే "బగారా బైంగన్" - చింతపండుతో ట్రై చేశారంటే అస్సలు వదలరు!
BHAGARA BAINGAN Recipe : వంకాయ కర్రీ రుచి గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే! కూరగాయల్లో రారాజైన వంకాయ కర్రీ ఎలా చేసినా సరే ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. కానీ, కేవలం బిర్యానీల్లోకి తయారు చేసే "బగారా బైంగన్ కర్రీ" అద్భుతమే అని చెప్పుకోవచ్చు. వంకాయల్లో చింతపండు కూడా వేసి చేయడమే ఇక్కడ స్పెషల్. ఈ బగారా బైంగన్ చపాతీ, రోటీల్లోకి కూడా అద్దిరిపోతుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - అర కేజీ
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండు కొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- చింతపండు - కొద్దిగా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని పల్లీలు, ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు నూనె లేకుండా సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నువ్వులు వేసుకుని వేయించి దించుకోవాలి. ఇపుడు అదే ప్యాన్లో నూనె వేసి వేడెక్కగానే సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేయించాలి. లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించి తీసుకోవాలి.
- చల్లార్చుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని అందులోనే వేయించిన పల్లీ, కొబ్బరి, ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు జిగురు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, కారం, ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. లేదా నేరుగా మిక్సీలోనే వేసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు శుభ్రం చేసుకున్న వంకాయలను గుత్తి మాదిరిగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న వంకాయల్లోకి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పేస్ట్ కూర్చుకోవాలి. ఇలా అన్ని వంకాయల్లోకి పేస్ట్ పెట్టుకున్నాక ఓ గిన్నె స్టవ్ పై పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. అందులో జీలకర్ర వేసుకుని ఆ తర్వాత వంకాయలు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. వంకాయలు మరీ ఎక్కువగా కాకుండా కొద్దిగా వేగితే చాలు! ఆ తర్వాత మిగిలిపోయిన పేస్ట్ కూడా వేసుకుని మరో 3 నిమిషాల పాటు వేయించాక నీళ్లు పోసుకుని కలిపి కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకోవాలి.
- ఐదారు నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి లోటు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయిస్తే నూనె తేలుతుంది. ఇపుడు మరో సారి మూత తీసుకుని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మరో 10 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై మూతపెట్టి వేయిస్తే చాలు బగారా బైగన్ రెడీగా ఉంటుంది. ఈ కర్రీ చపాతీ, పుల్కా, రోటీ, అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది.
