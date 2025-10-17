ETV Bharat / offbeat

"పల్లీ పట్టీ" ఇకపై బయట కొనాల్సిన పన్లేదు! - ఇలా చేస్తే పంటికి అంటుకోకుండా రుచిగా వస్తాయి!

నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే పల్లీ పట్టీలు - ఇంట్లోనే ఈ విధంగా చేసుకోండిలా!

Palli Patti Prepare
Palli Patti Prepare (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 9:44 AM IST

2 Min Read
Palli Patti Prepare in Telugu : పల్లీ పట్టీని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని తినాలనిపించినప్పుడల్లా చాలా మంది బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తారు. అప్పుడు ఇవి తింటుంటే పంటికి అంటుకోకుండా కమ్మగా, మంచి టేస్టీగా అనిపిస్తాయి. కానీ అదే వీటిని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేస్తే ఆ స్టైల్లో రావట్లేదని చాలా మంది ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిని ఫాలో అవుతూ చిక్కీలు చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా అచ్చం బయట షాపులో కొన్న వాటిల్లా పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతాయి! ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు. పల్లీలు, బెల్లంతో సింపుల్​గా తయారు చేయోచ్చు. మరి, ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Palli Patti Prepare
పల్లీలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - 4 కప్పులు
  • బెల్లం తురుము - 3 కప్పులు
  • నెయ్యి - 2 టీ స్పూన్లు
Palli Patti Prepare
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని నాలుగు కప్పుల పల్లీలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని వేయించాలి.
  • పల్లీలు వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పల్లీలను ప్లేట్​లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • పల్లీలు చల్లారిన తర్వాత చేతితో రబ్ చేస్తూ పొట్టును సేపరెట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్లేట్​ను కొద్దిసేపు పైకి, కిందికి అంటూ చెరిగితే పొట్టంతా రాలిపోతుంది.
  • మరోవైపు ప్లేట్ తీసుకొని​ దానికి లోపల నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
Palli Patti Prepare
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకుని మూడు కప్పుల బెల్లం తురుము, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉండ పాకం వచ్చే వరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి. (బెల్లం సరిగ్గా పాకం వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే కొద్దిగా నీటిల్లో పాకాన్ని వేసి ఉంచితే అది గట్టిపడుతుంది. దానిని తీసుకొని ప్రెస్ చేస్తే విరిగిపోతుంది. ఇప్పుడే పాకం కరెక్ట్​గా వచ్చిందని ఈ టిప్​ను పాటిస్తూ తెలుసుకోవచ్చు).
  • ఇప్పుడు బెల్లం పాకంలో వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలను వేసి బాగా కలపాలి. ఆతర్వాత ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • పల్లీల మిశ్రమాన్ని అంతకు ముందు నెయ్యి అప్లై చేసిన ప్లేట్​లో స్ప్రెడ్ చేసి కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
  • పల్లీల మిశ్రమం కొద్దిగా వేడిగా ఉన్నప్పుడే చాకుతో నచ్చిన షేప్​లో మార్క్ చేయాలి. ఆ తర్వాత దీనిని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • పల్లీల మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత చూస్తే నోరూరించే పల్లీ పట్టీలు మీ ముందుంటాయి!
  • అనంతరం పల్లీ పట్టీలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి.

