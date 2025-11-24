ETV Bharat / offbeat

పల్లెటూరు స్టైల్ "టమోటా పచ్చిమిర్చి రోటి పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే కర్రీస్ పక్కన పెట్టేస్తారు!

పండు టమోటా, పచ్చిమిర్చి పచ్చడి - టేస్ట్ కోసం సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేయండి!

tomato_chutney
tomato_chutney (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tomato Chutney : చలికాలంలో నోటికి ఏది తిన్నా అంతగా రుచించదు. కానీ, పల్లెటూర్లలో ఎక్కువగా చేసుకునే టమోటా, పచ్చిమిర్చి రోటి పచ్చడి ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ చట్నీతో కాస్త నెయ్యి, అప్పడం కలుపుకొని వేడి వేడి అన్నంలోకి తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. కర్రీస్ పక్కన పెట్టేసి తినేస్తారంతే!

కమ్మటి పెసరపప్పు, మెంతికూర కర్రీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతమైన కొత్త టేస్ట్!

tomato_chutney
tomato_chutney (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నువ్వులు - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • టమోటాలు - పావు కేజీ
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 5
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పుదీనా - కొద్దిగా

(ఆప్షనల్)

tomato_chutney
tomato_chutney (Getty images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 4
  • పచ్చిశనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
tomato_chutney
tomato_chutney (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసుకుని కొద్దిగా వేయించాలి. నువ్వులకు బదులు పల్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చు. లేదా రెండూ వేసుకున్నా సరిపోతుంది. ఇవి వేగాక పక్కకు తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇపుడు అదే ప్యాన్​లో నూనె వేసుకుని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి తుంచకుండా వేస్తే చిట్లి వేడి వేడి నూనె మీద పడే ప్రమాదం ఉంది. ఆ తర్వాత 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి. పచ్చిమిర్చిని రంగు మారే వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
tomato_chutney
tomato_chutney (Getty images)
  • ఇపుడు మళ్లీ అదే కడాయిలో నూనె వేసుకుని టమోటాలను సగానికి అడ్డుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. టమోటాలను పరిచినట్లుగా వేయించి ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత టమోటాలను రెండో వైపు టర్న్ చేసుకుని కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుని ఆ తర్వాత మరో 2 నిమిషాల ఉడికించుకోవాలి. ఈ టైంలో టమోటా పొట్టు తీసుకోవచ్చు. వద్దనుకుంటే అలాగే వదిలేసినా ఇబ్బంది లేదు. ఇపుడు ఈ టమోటాలను మగ్గించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి.
tomato_chutney
tomato_chutney (Getty images)
  • ఇపుడు మిక్సీ జార్​లోకి నువ్వులు, పల్లీలు వేసుకుని మెత్తని పొడిలాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన టమోటా ముక్కలు, కొత్తిమీర వేసుకుని పల్స్ ఇస్తూ గ్రైండ్ చేస్తే రోట్లో రుబ్బినట్లుగా వస్తుంది. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిలోకి పోపు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పోపు కోసం ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పచ్చిశనగపప్పు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా చట్నీలోకి పోపు వేసి కలుపుకోవాలి.

నెల్లూరు స్పెషల్ "అరటికాయ బఠానీ మసాలా కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబో!

మనసు గెలిచే "మాడ్చిన కారం పొడి" - ఇడ్లీ, దోసెలు, వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

TAGGED:

TOMATO GREEN CHILLI CHUTNEY
TAMATA PACHADI ELA CHEYALI
టమోటా చట్నీ రెసిపీ
ANDHRA CHUTNEYS
TOMATO CHUTNEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.