పల్లెటూరు స్టైల్ "టమోటా పచ్చిమిర్చి రోటి పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే కర్రీస్ పక్కన పెట్టేస్తారు!
పండు టమోటా, పచ్చిమిర్చి పచ్చడి - టేస్ట్ కోసం సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 5:48 PM IST
Tomato Chutney : చలికాలంలో నోటికి ఏది తిన్నా అంతగా రుచించదు. కానీ, పల్లెటూర్లలో ఎక్కువగా చేసుకునే టమోటా, పచ్చిమిర్చి రోటి పచ్చడి ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ చట్నీతో కాస్త నెయ్యి, అప్పడం కలుపుకొని వేడి వేడి అన్నంలోకి తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. కర్రీస్ పక్కన పెట్టేసి తినేస్తారంతే!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నువ్వులు - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 15
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- టమోటాలు - పావు కేజీ
- చింతపండు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 5
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొద్దిగా
(ఆప్షనల్)
తాలింపు కోసం :
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- వెల్లుల్లి పాయలు - 4
- పచ్చిశనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసుకుని కొద్దిగా వేయించాలి. నువ్వులకు బదులు పల్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చు. లేదా రెండూ వేసుకున్నా సరిపోతుంది. ఇవి వేగాక పక్కకు తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే ప్యాన్లో నూనె వేసుకుని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి తుంచకుండా వేస్తే చిట్లి వేడి వేడి నూనె మీద పడే ప్రమాదం ఉంది. ఆ తర్వాత 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి. పచ్చిమిర్చిని రంగు మారే వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు మళ్లీ అదే కడాయిలో నూనె వేసుకుని టమోటాలను సగానికి అడ్డుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. టమోటాలను పరిచినట్లుగా వేయించి ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత టమోటాలను రెండో వైపు టర్న్ చేసుకుని కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుని ఆ తర్వాత మరో 2 నిమిషాల ఉడికించుకోవాలి. ఈ టైంలో టమోటా పొట్టు తీసుకోవచ్చు. వద్దనుకుంటే అలాగే వదిలేసినా ఇబ్బంది లేదు. ఇపుడు ఈ టమోటాలను మగ్గించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లోకి నువ్వులు, పల్లీలు వేసుకుని మెత్తని పొడిలాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన టమోటా ముక్కలు, కొత్తిమీర వేసుకుని పల్స్ ఇస్తూ గ్రైండ్ చేస్తే రోట్లో రుబ్బినట్లుగా వస్తుంది. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిలోకి పోపు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
- పోపు కోసం ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పచ్చిశనగపప్పు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా చట్నీలోకి పోపు వేసి కలుపుకోవాలి.
