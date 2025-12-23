చిక్కటి గ్రేవితో "సోయా గోంగూర కర్రీ" - అన్నంలోకి యమా టేస్టీగా ఉంటుంది!

ETV Bharat / offbeat

Gongura Soya Curry
Gongura Soya Curry (ETV Bharat)
Soya Chunks Gongura Curry : గోంగూర, మీల్ మేకర్ ఉపయోగించి వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. మరి రెండింటిని ఉపయోగించి సింపుల్​గా కర్రీ చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి క్యాటరింగ్ స్టైల్లో గోంగూర సోయా కర్రీ చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Gongura Soya Curry
మీల్ మేకర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - 11 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మీల్ మేకర్ (సోయా చంక్స్) - పావు కప్పు
  • గోంగూర ఆకులు - 150 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • టమోటా తరుగు - 1 కప్పు
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Gongura Soya Curry
గోంగూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో గోంగూర ఆకులను తుంచి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఉల్లిపాయ, టమోటాలను తరిగి పక్కనుంచాలి.
  • ఇంకోవైపు కప్పులో పావు కప్పు సోయా చంక్స్, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
Gongura Soya Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత నాలుగు పచ్చిమిర్చి, 150 గ్రాముల గోంగూర ఆకులు, 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి 20 నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. గోంగూర మిశ్రమం మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
Gongura Soya Curry
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేడాయిలో ఏడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, అర కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు కప్పు టమోటా తరుగు యాడ్ చేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి.
Gongura Soya Curry
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర కప్పు నీరు పోసి వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు నానబెట్టిన సోయా చంక్స్​లోంచి నీటిని గట్టిగా పిండి ఇందులో వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • 3 నిమిషాల అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి గోంగూర పేస్ట్, కప్పున్నర వేడి నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరన పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే నోరూరించే గోంగూర సోయా కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది.

