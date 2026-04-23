అమ్మమ్మల కాలం నాటి "గోంగూర కోడిగుడ్డు కూర" - నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 3:31 PM IST
Gongura Egg Curry Recipe : ఆకుకూరల్లో గోంగూరకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. దీనితో పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు ఎలాంటి రెసిపీలు చేసినా ఆ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతే కాకుండా దీనితో చేసే నాన్వెజ్ కర్రీలు అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే అమ్మమ్మల కాలం నాటి గోంగూర కోడిగుడ్డు కూర. ఒక్కసారి దీన్ని రుచి చూశారంటే ఎప్పుడూ ఇలా చేసుకోవడానికే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - ఒక కప్పు
- ఎగ్స్ - 4
- పచ్చిమిర్చి - 5
- టమోటాలు - 2
- ఆయిల్ - సరిపడా
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఎండుమిర్చి - 4
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
- కారం - రుచికి సరిపడా
- ఉప్పు - తగినంత
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - 1 టేబుల్స్పూన్
- జీలకర్ర 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నాలుగు ఎగ్స్, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత పైన పొట్టు తీసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో గోంగూర, ఉల్లిపాయ తరుగును తీసి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు టమోటాలు, ఐదు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో తగినంత నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం కాస్త మగ్గాక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ తరుగు, తరిగి ఉంచిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆపైన కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలుపుతూ మగ్గించాలి. ఇవన్నీ మంచిగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- గోంగూర మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఆ తర్వాత కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ ఉంచి నూనె పోసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పది పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- ఇవి కాస్త వేగాక కొంచెం కరివేపాకు, మరో రెండు టేబుల్స్పూన్ల ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా కారం వేసి కలుపుతూ 30 సెకన్ల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం ఉడికించిన ఎగ్స్ వేసి ఓ నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- ఒక నిమిషం తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న గోంగూర పేస్ట్, గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. ఆపైన కడాయిపై మూత పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం మంచిగా మగ్గి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే గోంగూర కోడిగుడ్డు కర్రీ మీ ముందుంటుంది!
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే అందుకనుగుణంగా పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.
