వారెవ్వా అనిపించే "గోంగూర కారం పొడి" - కూరలు పక్కనపెట్టి తినేస్తారు!
అద్దిరిపోయే రుచితో గోంగూర కారం పొడి - వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసి తింటే అద్భుతమే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 5:11 PM IST
Sorrel Leaves Powder Prepare : గోంగూర పేరు చెబితేనే చాలా మంది నోట్లో నీళ్లూరుతాయి. దీనితో పప్పు, పచ్చడి ఇలా ఏది చేసినా ఆ టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. అలాగని ఎప్పుడూ ఒకే రకరమైన వంటలు తినాలంటే బోర్ అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఈసారి ఓ మంచి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే కమ్మని గోంగూర కారం పొడి. దీన్ని వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసి తింటుంటే ఆ రుచి అమోఘంగా ఉంటుంది. అంతేకాక ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - 3 కట్టలు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 3 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మెంతులు - చిటికెడు
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 15
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మూడు కట్టల గోంగూర ఆకులను కడిగి తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని క్లాత్ మీద వేసి ఆరబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే పాన్లో మూడు టీ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కొద్దిగా వేడయ్యాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, చిటికెడు మెంతులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి .
- అలాగే 15 ఎండుమిర్చి వేసి రెండు నిమిషాల పాటు దోరగా వేయించి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అదేవిధంగా పాన్లో గోంగూర ఆకులను వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఇవి క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- ఇవన్నీ చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో ముందుగా వేయించిన పల్లీలు ధనియాల మిశ్రమం, ఎండుమిర్చి యాడ్ చేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కొంచెం బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం ఇందులోనే 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న గోంగూర ఆకులు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉండేలా మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే గోంగూర కారం పొడి మీ ముందుంటుంది!
- ఆ తర్వాత గోంగూర పొడి ఎయిర్టైట్ జార్లో వేసుకోవాలి. ఈ పొడిని బయట ఉంచితే మూడు నెలలు, ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఆరు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!
